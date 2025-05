Pacientes veracruzanos con cáncer denuncian desabasto de medicamento en IMSS (+VIDEO)

Elie Ramírez ha pasado las últimas dos semanas recorriendo pasillos, preguntando en ventanillas, insistiendo en la farmacia del hospital. Su familiar, paciente oncológico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz, lleva quince días sin recibir Abiraterona, el medicamento que impide que la enfermedad avance.

Ella ha hecho lo que se hace cuando la espera se convierte en omisión: usó sus redes sociales para denunciar la falta de suministros en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS.

En su publicación, hay la urgencia de quien sabe que cada día sin esa pastilla puede ser el inicio de una metástasis.

Lo ha pedido, lo sigue esperando. Sin él, el tratamiento se detiene.

Lo que denuncia Elie no es un caso aislado. Ella misma lo ha visto: otros pacientes con cáncer también acuden al hospital, preguntan por la Abiraterona, y se van con las manos vacías. Hay quienes repiten el trayecto cada mañana. Quienes ya dejaron de preguntar.

"No soy la única persona que está sufriendo por la falta de un medicamento tan importante, para la vida de un ser que quiere y de un ser que está luchando, estamos luchando juntos", dice Elie.

En los pasillos del hospital, la escena se repite. La respuesta también: "No ha llegado el medicamento". La semana pasada, cuenta, alguien le dijo que recién se había agotado. Pero ella no lo cree. "Si voy todos los días y nunca ha estado, ¿cómo puede acabarse algo que no llegó?", pregunta.

Una medicina inalcanzable fuera del hospital

En el mercado, la Abiraterona tiene un precio que roza al menos los 120 mil pesos. Para muchos pacientes, es simplemente imposible costearlo. La única opción es que el Estado lo proporcione.

Por eso, Elie exige que el IMSS Bienestar –organismo que ahora coordina la distribución de medicamentos en instituciones públicas– garantice su abasto. No se trata de una cuestión administrativa. Se trata, dice, de algo más básico: seguir vivos.

Este medicamento no es un lujo. Es lo que sostiene el tratamiento. Es lo que frena el avance del cáncer.

La falta de respuesta se suma al silencio que rodea a los pacientes.Y, mientras tanto, los días siguen pasando.

Elie no busca culpables. Busca soluciones. La suya es una voz entre muchas, una de las pocas que ha decidido hablar, poner rostro y nombre a un problema que, con frecuencia, se maneja con eufemismos administrativos.

Para quienes esperan, no hay tiempo para tecnicismos. A veces cada visita al hospital se parece más a una despedida.