AMLO pide al gobierno de Israel, no proteger a Tomás Zerón

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió al Gobierno de Israel ya no proteger a Tomás Zerón, el presunto autor de la "Verdad Histórica" del caso Ayotzinapa.

Este viernes, desde el salón Ignacio Zaragoza de Palacio Nacional, el presidente de México, reprochó de nueva cuenta a Tel Aviv, por presuntamente proteger a Zerón de Lucio, extitular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Aunque en otras ocasiones el mandatario ya había acusado a la administración israelí de respaldar al exfuncionario mexicano, en ésta ocasión le solicitó dejar de hacerlo, y explicar el presunto apoyo de distribuidores de armas:

"Está involucrado en hechos de tortura, y ningún país, ningún gobierno puede brindar protección a torturadores. Israel no puede, el Gobierno de Israel no puede, no debe, mantener bajo ninguna consideración protegido a Zerón, porque se habla de que lo protegen y eso (...) lo debe aclarar el Gobierno de Israel, porque estaba vinculado a proveedores de armas y equipos".

Ya en su conferencia Mañanera del 4 de abril, el presidente López Obrador arremetió por partida doble, contra el Gobierno de Israel y el Poder Judicial, contra el primero porque:

"Nos importa mucho lo de (la extradición) de Zerón, porque no ha avanzado, se nota claramente que hay protección (...) Pues del Gobierno de Israel".

En esa ocasión el mandatario reprochó a la administración Israelí, por criticar a su Gobierno y al Poder Judicial, al acusar a este último de aún no emitir un fallo sobre la solicitud de extradición en contra del extitular de la Agencia de Investigación Criminal: "

"He enviado dos cartas a dos (primeros) ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta, nos dijeron que en diciembre iba a haber el fallo y no ha habido".

En octubre, el titular del Ejecutivo federal, acusó que entre varias autoridades habrían acordado que el exfuncionario de Enrique Peña Nieto huyera a Medio Oriente:

"Entre todos ellos -¿a quién se refiere?- ¡Ah no! Estamos investigando, pero sin duda hubo protección, como la vía para el Fiscal, para el Procurador -Murillo Karam- y lo que les estoy diciendo, es gravísimo".

Tomás Zerón de Lucio, quien fuera titular de la AIC es uno de los principales señalados de la creación de la llamada "Verdad Histórica", de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.

Zerón de Lucio fue uno de los principales encargados de las diligencias de la desaparición de los jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de hace 9 años.

La administración de López Obrador lo acusa de ser uno de los funcionarios de la época, en participar en la fabricación de la versión de que los 43 jóvenes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.