Para regalarle a papá; Profeco te dice cómo hacer crema de afeitar casera

Se acerca el Día del Padre; este 15 de junio, en México y otras partes del mundo se celebra a los papás y al papel que juegan dentro del núcleo familiar, en especial aquellos que están presentes en la vida de sus hijos.

Y si aún no sabes qué regalarle a papá este Día del Padre pero quieres darle algo original o hecho por ti, Profeco tiene la receta para elaborar un producto indispensable en el tocador de todo jefe de familia: la crema de afeitar.

Así puedes hacer crema de afeitar casera

En la revista del consumidor del mes de julio, Profeco nos comparte una manera de hacer en nuestro hogar una crema para afeitar, ideal para esos papás que no les gusta estar con la barba crecida.

Los ingredientes que necesitarás para elaborar esta crema, informa Profeco, los puedes encontrar en una droguería, que es donde suelen vender los elementos base para realizar productos de belleza y otros similares:

Media taza de agua purificada

Dos cucharadas de jabón neutro rayado

Una cucharadita de glicerina

La puntita de una cucharadita de mentol

Tres gotas de trietanolamina

Media cucharada de carbopol

Una cucharada de aceite mineral

Para elaborar la crema de afeitar caseta también necesitarás los siguientes elementos:

caseta también necesitarás los siguientes elementos: Tazón de vidrio o de acero inoxidable con capacidad de tres litros

Cacerola con capacidad de 500 mililitros

Batidora de inmersión (no se recomienda hacerlo a mano pues los ingredientes no se mezclarían bien)

no se mezclarían bien) Colador de malla fina

Recipiente de plástico con tapa y capacidad de 250 mililitros

Cuchara sopera

Cuchara cafetera

Cómo preparar crema de afeitar casera

Vierte el agua en una cacerola a fuego medio. Agrega el jabón, la glicerina y el mentol. Agita hasta que todo se disuelva. Retira del fuego y deja enfriar Vacía la mezcla en el tazón y añade lentamente el carbopol a través del colador. Procura esparcirlo en toda la superficie Agita con la batidora a velocidad media, enseguida, agrega la trietanolamina. Bate por 1 minuto más Aumenta la velocidad e incorpora el aceite mineral en forma de hilo fino y mezcla por 2 minutos Espera por 2 horas para que el volumen disminuya. Después, mezcla con una cuchara hasta obtener una consistencia cremosa Envasa en el tarro de plástico y ciérralo muy bien. Guárdalo en un lugar fresco y evita exponerlo a temperaturas elevadas

Esta crema de afeitar, según Profeco, tendrá una duración de alrededor de tres meses; para usarla, deberás agitarla antes con una cuchara para mezclar bien todos los ingredientes y obtener la consistencia ideal.

Puedes agregar también unas gotas de alguna esencia de tu preferencia; aunque te recomendamos probarla antes en alguna zona no tan sensible de tu piel para verificar que no haya alguna reacción a los ingredientes.