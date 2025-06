Violento asalto en Coatepec; le roban 200 mil pesos al salir del banco

A pleno día, en la colonia Campo Viejo de Coatepec un cuentahabiente fue asaltado por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. El botín fue de 200 mil pesos en efectivo que la víctima acababa de retirar de una sucursal bancaria.

El hecho ocurrió cuando el infortunado caminaba con el dinero en una bolsa. Apenas había avanzado unas cuadras desde la sucursal de Banamex cuando fue interceptado por los ladrones.

Uno de ellos descendió de la motocicleta y lo golpeó mientras lo obligaba a entregar el efectivo; el otro, pistola en mano, apuntaba a los transeúntes para impedir cualquier intento de auxilio. Nadie se atrevió a intervenir.

Testigos aseguran que los ladrones sabían exactamente a quién iban a buscar y en qué momento actuar ya que el atraco duró menos de dos minutos.

No es la primera vez que ocurre algo similar en la región. Este tipo de asaltos, con motocicletas como medio de escape, se han convertido en una modalidad común y difícil de combatir.

Aunque la respuesta policial fue inmediata, resultó inútil. A pesar del despliegue sobre la carretera Xalapa-Coatepec y calles cercanas, los delincuentes lograron huir.

El uso de motocicletas permite a los asaltantes moverse con rapidez, esquivar el tráfico y escapar por rutas estrechas que los patrulleros no pueden alcanzar. Las cámaras de vigilancia en la zona no han aportado pistas claras y hasta el momento no hay detenidos.

El cuentahabiente, con el rostro ensangrentado, fue atendido por paramédicos.