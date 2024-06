AMLO: "Las negociaciones con el CNTE han avanzado"

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que las negociaciones con los maestros de la CNTE han avanzado.

"Estamos dialogando como siempre, que lleven a cabo sus protestas tienen todo su derecho, pero la recomendación respetuosa es que lo hagan de manera pacífica, sin violencia, y el compromiso nuestro es no reprimir, no hay un Estado opresor, no se violan derecho humanos".

Informó que mañana sostendrá una reunión con los integrantes de la coordinadora:

"Y hemos tenido reunión con los maestros de Oaxaca, y hemos avanzado".