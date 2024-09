AMLO agradece a Zoé Robledo declinar a gubernatura de Chiapas

En la conferencia matutina de éste martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció a Zoé Robledo, por quedarse en el IMSS Bienestar.

El mandatario celebró que Claudia Sheinbaum lo haya ratificado al frente de la Institución:

"Quiero agradecerle a Zoé, que no voy a olvidar que estaba propuesto para candidato en Chiapas, que un día me buscó y me dijo: he decidido quedarme, porque considero que lo que estamos haciendo es muy importante´, pues sentí muy contento y agradecido. Celebro que la presidenta electa lo haya ratificado para que siga manejando este programa".

El titular del Ejecutivo federal expresó su confianza en que Claudia Sheinbaum continúe el sistema de Salud impulsado durante su gestión.