AMLO a sus opositores: "Serénense, tranquilícense"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dió respuesta a las críticas por parte de la Oposición a su administración que concluye este primero de octubre:

"Ya se va a acabar la dictadura, porque ya en ocho meses me voy".

Por iniciativa propia, el titular del Ejecutivo Federal, volvió a "tranquilizar" –dijo-,a los políticos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que han criticado su gestión.

Esto, porque comentó hace alrededor de 3 años, según dijo, comenzaron los ataques.

El presidente López Obrador entonces, firmó en Palacio Nacional un compromiso –para tranquilizar a la Oposición- de que no se iba a reelegir, lo que causó la molestia de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller porque lo consideró "un extremo", pero él lo hizo para que vieran que "es en serio".

Entre risas el presidente manifestó a sus opositores: "¡Serénense, tranquilícense!..." a la vez de recomendarles un té de tila o de pasiflora.

Sin mencionarla, se refirió a Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México al decir que "ahí la lleva" por sus menciones en los medios de comunicación:

"Estaba viendo las menciones de los medios en las precampañas, está bastante equilibrado, hasta son más las menciones buenas para la candidata que está participando, que no... ¿eso sí lo puedo decir no?, porque es público, que no simpatiza con nosotros, tiene en Televisa, en (Tv) Azteca, en Imagen... puras opiniones positivas, está re bien, ahí la lleva".