Bill Clinton se refugia en San Miguel de Allende, tras aparecer en lista del pedófilo Epstein

En medio de la controversia por la reciente divulgación de la "Lista Epstein", que vincula a diversas personalidades con Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ha sido visto en el pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Incluso autoridades municipales lo buscaban para invitarlo y sostener un desayuno aunque el expresidente no les había con firmado.

Esta visita a Guanajuato se produce en el contexto de las acusaciones y señalamientos que rodean la figura de Epstein y sus conexiones con personajes de alto perfil.

La polémica se intensificó con la exposición de una pintura peculiar hallada en la mansión de Epstein en Nueva York. El cuadro, titulado "Parsing Bill", muestra al expresidente Clinton con un vestuario inusual y se suma a las revelaciones que han suscitado interrogantes sobre la relación entre ambos personajes.

El magnate tenía un extraño cuadro del ex mandatario de Estados Unidos: calzado con unos tacones rojos y enfundado en un sugerente vestido azul.

De esta guisa aparece retratado el expresidente Bill Clinton en un cuadro hallado en la mansión del pedófilo en Manhattan. El color del traje recuerda al que lució Monica Lewinsky durante su encuentro sexual en el Despacho Oval con el político, pero también guarda un sorprendente parecido al que llevó Hillary Clinton en los Kennedy Center Honors en 2009.

La policía encontró en la mansión neoyorquina de Epstein este inusual cuadro.

"Estaba colgado en un lugar destacado, tan pronto como entrabas, en una habitación a la derecha", dijo una fuente a The Post.

"Todos los que lo vieron se rieron y sonrieron".

Una víctima testificó que Epstein tenía como objetivo "políticos estadounidenses, poderosos ejecutivos de empresas, presidentes extranjeros, un conocido Primer Ministro y otros líderes mundiales", para poder "potencialmente chantajearlos".

Las operaciones de Epstein son consideradas como una operación de inteligencia para chantajear y controlar a las personas más poderosas del planeta, como Bill Clinton, y presumiblemente Hillary.

Cabe destacar que la pintura de Clinton fue subastada en 2012 y no está claro cuándo y cómo Epstein la adquirió.

Aunque Clinton figura en la "Lista Epstein" bajo el seudónimo "John Doe 36" en al menos 50 ocasiones, es importante destacar que hasta el momento no enfrenta ningún cargo relacionado con las acusaciones contra Epstein.

Las imágenes previas del expresidente en la mansión de Julio Iglesias en República Dominicana con Enrique Peña Nieto han circulado en medios internacionales, señalando sus intentos por evitar la atención mediática en medio del escándalo.

VISITA A GUANAJUATO

El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, confirmó la presencia de Clinton en la ciudad y destacó su capacidad para pasear por las calles sin contratiempos.

"Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmiguelenses. Welcome mr. presidente! Por eso somos Best Small City of the World!!!", publicó en su cuenta de X Mauricio Trejo.

Se informó que Clinton planea permanecer en Guanajuato durante al menos un día, participando en reuniones con empresarios de la comunidad estadounidense.

Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmigielenses. Welcome MR. PRESIDENT!

Por eso somos BEST SMALL CITY OF THE WORLD!!! @diegosinhue @AlvarCdeV @alitomorenoc @LibiaDennise pic.twitter.com/Q1fM6GOWIp — Mauricio Trejo (@MauricioTrejoP) January 3, 2024

¿PINTURA PARA EXTORSIONAR?

En cuanto a la pintura hallada en la mansión de Epstein, la misma presenta a Clinton en una situación sugestiva, lo que ha generado comentarios y especulaciones en torno a la naturaleza de la relación entre ambos. Esta obra fue creada por la artista australiana Petrina Ryan-Kleid y subastada durante una gala de la Academia de Arte en 2012.

A pesar de las conexiones reveladas en documentos y listas relacionadas con las actividades de Epstein, Clinton ha negado haber visitado la isla privada del financiero y enfrenta las acusaciones manteniendo su postura.

Sin embargo, de acuerdo con los testimonios tras los informes liberados, Epstein organizaba fiestas donde se cometían delitos. Incluso, algunas de las fiestas se habrían realizado en su isla privada en las Islas Vírgenes. Además de Bill Clinton y el príncipe Andrés, otros nombres vinculados al empresario son el mago David Copperfield, aunque no se le acusa de cometer delitos.

La relación entre Clinton, Epstein y Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein, ha sido objeto de análisis, especialmente considerando eventos como la invitación de Maxwell a la boda de la hija de Clinton en 2010.