Arrestan a hombre en Ohio acusado de fusilar a sus tres hijos

Un hombre de Ohio de 32 años ha admitido haber planeado y ejecutado el asesinato a balazos de sus tres hijos pequeños, según informaron los fiscales.

Chad Doerman, también acusado de disparar a la madre de los niños en su casa, enfrenta cargos de homicidio agravado.

Durante la lectura de cargos el viernes, el fiscal jefe del Tribunal Municipal del condado de Clermont, David Gast, reveló que uno de los niños intentó huir, pero fue perseguido y llevado de vuelta a casa antes de ser asesinado.

Las autoridades aún no han revelado el motivo detrás de estos trágicos tiroteos. Se ha establecido una fianza de 20 millones de dólares para Doerman, aunque no se ha confirmado si tenía un abogado presente durante la lectura de cargos.

Actualmente, se encuentra detenido en la cárcel del condado de Clermont. Es importante destacar que Ohio es uno de los estados donde la pena de muerte es una opción legal.

El fiscal Gast describió estos asesinatos como el peor crimen que jamás había conocido. Los agentes de la ley acudieron a la casa en Monroe Township poco antes de las 4:30 p.m. del jueves después de recibir llamadas al número de emergencia 911, una de la madre, quien gritaba que "habían disparado a sus bebés", y otra de un automovilista que informó haber visto a una niña corriendo por la calle diciendo que su padre estaba matando gente, según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del condado de Clermont.

Los agentes encontraron a los tres niños, de 3, 4 y 7 años, fuera de la casa con heridas de bala e intentaron salvarles la vida, pero desafortunadamente fallecieron en el lugar. El hombre no mostró resistencia al ser arrestado.

Keith Doerman, padre de Chad, dijo al diario The New York Post que aún no comprende por qué su hijo cometió estos actos. "Simplemente enloqueció", expresó.