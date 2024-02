McDonalds sorprende con Cajita Feliz de Kirby; aunque hay un problema

El restaurante McDonalds siempre sorprende a sus fanáticos con diversos productos; y no hablamos solamente de las hamburguesas, papas y otros alimentos que se han colocado entre los favoritos de sus hambrientos consumidores.

Parte importante del éxito de este restaurante es la Cajita Feliz, la cual no solo incluye una hamburguesa o McNuggets, jugo o agua, papas y un yogurt, sino que contiene un juguete o un libro para los más pequeños de la familia.

Sin embargo, la Cajita Feliz también es popular entre los jóvenes y adultos pues recientemente se han hecho colaboraciones con marcas reconocidas como Disney e incluso videojuegos muy famosos. Y un personaje muy popular está por llegar a este delicioso producto.

McDonalds sorprende con Cajita Feliz de Kirby

Si bien McDonalds suele ser más fiel a Pokémon u otro tipo de franquicias de videojuegos, en esta ocasión la compañía estadounidense realizará una colaboración con Nintendo, trayendo a su Cajita Feliz a Kirby, uno de los personajes más queridos por las y los amantes de los videojuegos.

Serán en total ocho muñecos los que llegarán a esta comida, incluidos Waddle Dee y Traffic Cone Kirby, lo que los hace ideales para los admiradores de este pequeño y rosado amigo.

Esta colaboración entre McDonalds y Nintendo estará disponible en dos rondas; la primera saldrá a los restaurantes el 23 de febrero y la segunda a partir del primero de marzo, cada una de cuatro figuras que seguramente se agotarán rápidamente.

Hasta aquí todo suena muy bien; sin embargo, esta colección solo estará disponible en las tiendas de McDonalds en Japón y de momento no hay información sobre si llegarán o no a otras partes del mundo, lo cual no se descarta pero por ahora habrá que esperar y cruzar los dedos.

¿Te gustaría que Kirby también llegara a tu McDonalds más cercano? Esperemos que si esto sucede los muñecos tengan la misma calidad de los que se entregan en Japón, pues muchas veces en Latinoamérica nos tenemos que conformar con versiones de plástico bastante sencillas.