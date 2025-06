Paralizan carretera Tlapacoyan–Atzalan; acusan años de promesas incumplidas

Un grupo de productores y ciudadanos de las comunidades de Tlapacoyan, Atzalan y zonas aledañas mantiene bloqueado desde esta mañana el tramo carretero a la altura de la gasolinera rumbo a Atzalan, exigiendo atención inmediata a la vía que consideran "intransitable" y un riesgo constante para quienes la transitan diariamente.

"Esto ya es una burla, han pasado años, gobiernos, promesas, y seguimos igual o peor. Mandan un camión para tapar tres hoyos; ¿Qué van a solucionar con eso? Un solo camión para 18 kilómetros destrozados no es suficiente. ¡Esto ya no se aguanta!", expresó visiblemente molesto uno de los manifestantes.

Los inconformes relatan que ya han realizado bloqueos anteriores por la misma causa, en una ocasión, incluso fue detenida una persona en Xalapa por encabezar la protesta: "Nos han mandado a gente de política regional a prometer que ahora sí se va a arreglar, pero siempre es lo mismo, ya no nos creemos nada, ¡ya van seis años del gobierno federal actual y seguimos olvidados!"

En medio del bloqueo, los manifestantes mostraron videos de reuniones pasadas donde autoridades estatales prometieron obras con recursos supuestamente ya asignados: "Aquí está el video, mire, hace dos años nos dijeron que ya tenían el dinero, que se iniciaría la obra, que iban a meter otra empresa... ¿y qué pasó? ¡Nada! ¿Dónde quedó ese dinero?"

El reclamo es claro: no hay líderes, no hay protagonismo político: "Aquí somos todos, agricultores, cafetaleros, transportistas, padres de familia, queremos que el camino se arregle, el costo del transporte se dispara por esta carretera destrozada, y eso lo pagamos nosotros, lo que queremos es justicia vial. Punto."

Ante el bloqueo, se presentó en el lugar Marco Antonio Beltrán, representante de la Subsecretaría de Infraestructura de Xalapa, quien intentó dialogar con los manifestantes y aseguró que: "hoy mismo inician los trabajos de reencarpetado y bacheo profundo en el tramo de Martínez a Tlapacoyan", añadiendo que la maquinaria ya se encuentra a cinco minutos del lugar.

El funcionario explicó que los trabajos abarcarán cerca de 18 kilómetros y que el tramo entre Tlapacoyan y Atzalan –el más dañado y que ha detonado la protesta– será atendido en una segunda etapa que iniciaría dentro de un mes o mes y medio, esto generó desconfianza entre los presentes, quienes exigen resultados inmediatos.

"No nos basta con promesas, no nos vamos a mover hasta que veamos maquinaria trabajando aquí, no a cinco minutos, no en otra parte, aquí, y si no hay respuesta, la protesta se va a extender", advirtieron los manifestantes.

Por ahora, el paso entre Martínez de la Torre y Tlapacoyan sigue interrumpido, afectando el tránsito regional y el transporte de productos agrícolas, la tensión aumenta con el paso de las horas, y los habitantes aseguran que permanecerán en el lugar hasta que haya una solución real, verificable y con compromiso firmado: "Ya no confiamos en palabras, queremos hechos".