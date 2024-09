¿Lo sabías? estos son 5 datos curiosos del chile en nogada, el platillo típico de fiestas patrias

Llegaron las fiestas patrias y uno de los elementos que caracterizan esta fecha es la gastronomía mexicana que además de deliciosa, suele ser variada en cada parte del país, pero lo que une a cada platillo, es el significado que cada uno representa.

Uno de estos platillos típicos mexicanos es el chile en nogada, el cual cuenta con un especial sabor, pero además guarda un significado histórico y cultural en cada ingrediente que no todos conocen, por ejemplo, cual es su origen y la receta original.

Por esta razón, te traemos 5 datos curiosos del Chile en Nogada, que seguro no conocías ¡presta atención!

5 datos curiosos del Chile en Nogada

- ¿Es un platillo de lujo?

El chile en nogada se considera un platillo gourmet, debido a la cantidad de ingredientes usados, incluso algunos de ellos son difíciles de conseguir, eso sin contar su laboriosa preparación, por ello, los chiles en nogada suelen ser más costosos que otros platillos tradicionales mexicanos.

- ¡Existen más de 50 recetas!

Aunque su origen es de Puebla, otros estados tienen sus propias versiones de chiles en nogada. Se estima que lo largo del país aproximadamente haya más de 50 versiones de chiles en nogada, con diferentes ingredientes, relleno y preparación, sobre todo, de la nogada.

- Significado de sus colores

La historia señala que este platillo podría tener un trasfondo religioso, pues los colores (verde, blanco y rojo) podrían estar asociados con la Santísima Trinidad en la iconografía cristiana: el Espíritu Santo (blanco), Dios Padre (verde) y Cristo (rojo).

En cambio, la tradición mayormente conocida, indica que los colores verde, blanco y rojo coinciden con aquellos que seleccionó Agustín de Iturbide para el Ejército Trigarante, los cuales representan la independencia de México (verde), religión (blanco) y rojo (la unión entre los pueblos).

- ¿Sabías que era un postre?

Una de las versiones acerca de su origen, es que este platillo fue creado por un grupo de monjas del convento de Santa Mónica en Puebla y gracias a ellas los mexicanos pueden disfrutar de este tradicional platillo.

La primera vez que las monjas cocinaron este platillo lo idearon como un postre, sin embargo después le añadieron ingredientes como la nuez, perejil y granada.

Fue durante un banquete en honor a Iturbide, en la casa del obispo en Puebla, donde tenían un menú de 14 tiempos y los chiles en nogada fueron presentados como un postre, pues no tenían un relleno de carne.

- ¡No se comen en todo México!

Contrario a lo que se podía pensar, los chiles en nogada no se comen en todo México, pues son un plato que se come solo en el centro del país. Por lo tanto, muchos mexicanos no han probado esta delicia culinaria.

Actualmente, existen diversas versiones del chile en nogada dependiendo la región del país y de cada hogar, por ejemplo, en Puebla van capeados y en otros lugares sin capear, para hacer más ligero su sabor. Otra variación es la salsa de nuez de Castilla, que originalmente es salada, aunque hoy en día existen dulces o una mezcla de las dos. Además de postres inspirados en este platillo, como pasteles o paletas de hielo.

¡Ya lo sabes! estos son solo algunos datos acerca de los chiles en nogada, por eso y más, se vuelven toda una tradición mexicana, que desde su origen en 1821, siguen perdurando en la actualidad como un símbolo gastronómico.