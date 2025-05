Patrulla de SSP cae a barranca en Teocelo; hay cuatro policías heridos y dos desaparecidos

En plena madrugada de este jueves, una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), asignada a la delegación de Xico, se precipitó a una profunda barranca conocida como Matlacobatl, que se ubica en la carretera que comunica Xico-Teocelo, dejando como saldo al menos cuatro policías heridos y dos más desaparecidos.

El accidente moviliza a cuerpos de emergencia

Cerca de las tres de la mañana, autoridades municipales de Protección Civil en Teocelo y Xico fueron alertadas por un reporte de emergencia que indicaba un accidente vehicular en una zona de difícil acceso. La llamada señalaba que una patrulla, con seis elementos a bordo, se había salido del camino y había caído en el barranco.

Los rescatistas iniciaron labores de búsqueda en medio de la oscuridad y el terreno accidentado. Tras varias horas de esfuerzos, lograron localizar a cuatro oficiales heridos entre la maleza y las rocas. Los lesionados fueron estabilizados y trasladados de inmediato: dos de ellos al Hospital del IMSS en Coatepec y los otros dos al Centro de Alta Especialidad (CAE) en Xalapa.

También te puede interesar... Muere hombre sepultado por deslizamiento de tierra en Coatzintla

Dos elementos continúan desaparecidos

Aunque el rescate de los cuatro policías representó un alivio temporal, la situación sigue siendo crítica. Hasta las primeras horas de la mañana, continuaban las labores de rastreo para dar con los otros dos ocupantes de la unidad, identificados extraoficialmente como un hombre y una mujer, cuyos nombres no han sido revelados.

El acceso a la barranca Matlacobatl es complicado incluso de día, lo que ha dificultado las maniobras de rescate. Se espera que en las próximas horas se sumen más elementos a las tareas de búsqueda, incluidas brigadas con equipo especializado en rescates verticales.

¿Qué provocó la caída?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una versión oficial sobre las causas del accidente. No se descarta que el mal estado del camino, la falta de visibilidad o una posible falla mecánica hayan influido en el percance. La SSP no ha dado declaraciones al respecto.