Hombre muere luego de una jornada laboral de 104 días; ¿qué le ocurrió?

¿Te consideras adicto al trabajo? ¿Eres de los que no se va de la oficina hasta no dejar todos los pendientes resueltos? Si la respuesta es sí, podrías estar poniendo en riesgo no solo tu salud, sino también tu vida.

En China, un hombre de alrededor de 30 años perdió la vida después de cumplir una jornada de 104 días consecutivos con solamente un día de descanso.

¿En verdad puedo morir de cansancio?

Según medios internacionales, esta persona identificada como A´bao firmó un contrato para trabajar como pintor en una empresa desde febrero del 2023 hasta enero de este año, siendo incluido en un proyecto de construcción en la provincia de Zhoushan.

A´bao habría tenido su único día de descanso el 6 de abril; sin embargo, fue el 25 de mayo cuando comenzó a sentirse mal, pidiendo permiso para descansar en los dormitorios habilitados en la obra.

Tras reincorporarse a sus labores el 28 de mayo las molestias físicas continuaron, ante lo cual tuvo que ser internado de urgencia en un hospital donde perdió la vida el 1 de junio.

La causa de la muerte de A´bao, según autoridades, fue a causa de una infección neumocócica que derivó en una falla orgánica múltiple que debilitó su sistema inmune, aunado a las largas jornadas de trabajo intenso que agravaron estos problemas de salud.

La empresa apeló dicho dictamen pero sin éxito, alegando que el fallecido ya sufría enfermedades que no fueron tratadas a tiempo, afirmando que sus cargas de trabajo eran ´manejables´ y que accedió a las horas extras de forma voluntaria.

Un tribunal de la provincia de Zhenjiang determinó que la empresa sí tuvo responsabilidad en la muerte de A´bao, ante lo que exigió el pago de una indemnización de 400 mil yuanes, cerca de 56 mil dólares, a la familia del trabajador fallecido.

Se determinó también que la situación laboral de A´bao infringía la legislación laboral china, que establece una jornada máxima de ocho horas de trabajo al día y una media de 44 horas a la semana.

Luego de leer esto, tal vez lo pienses dos veces antes de ´ponerte la camiseta´ más de lo debido en tu trabajo; ¿qué opinas al respecto?