¿Quién es la pareja de Liam Payne, fallecido cantante de One Direction?

El mundo de la música sigue conmocionado luego de que durante la tarde de este 16 de octubre se reportara la muerte del exintegrante de la banda británica One Direction, Liam Payne.

La muerte del músico fue confirmada por los servicios de emergencias de Buenos Aires, que informaron que Payne sufrió "lesiones gravísimas" luego de caer del tercer piso de un hotel en el corazón de la capital del país.

También te puede interesar... Liam Payne: lo que sabemos de la muerte del exintegrante de One Direction

La conmoción y especulación sobre las causas y detalles de la muerte del cantante siguen presentes entre todos los fanáticos, y ahora se ha centrado también la atención en Kate Cassidy, quien fuera pareja de Payne y se encontrara con él de viaje en Argentina antes del incidente.

¿Quién es Kate Cassidy?

Kate Cassidy es una joven influencer estadounidense de 25 años de edad, con una amplia presencie en redes sociales; con más de 80 mil seguidores en Instagram y 151 mil en TikTok, la influencer suele compartir su día a día, recuerdos de eventos sociales y, por supuesto, fotos con el músico.

La primera vez que se vinculó a Liam Payne con Kate Cassidy fue en octubre de 2022, cuando asistieron juntos a una fiesta de Halloween. Desde entonces, la pareja era constantemente fotografiada en eventos públicos, además de compartir momentos íntimos en redes sociales.

A lo largo del 2023, se les siguió viendo asistiendo a eventos como el estreno del documental All of Those Voices de Louis Tomlinson, excompañero de Payne en la agrupación británica, además de disfrutar de vacaciones juntos en destinos exóticos.

En mayo de 2023, sin embargo, comenzó a especularse sobre una posible ruptura de la pareja, además de surgir una serie de acusaciones contra Cassidy de estar con el cantante sólo por interés, ataques que fueron desmentidos por el propio Payne a través de sus redes sociales.

La última postal de la pareja juntos fue a principios de septiembre de este año, en la que Kate compartió momentos de ambos disfrutando de un viaje a Grecia, y en los últimos días parecían disfrutar aún de su tiempo juntos en Argentina, antes del fatídico accidente que culminó en la muerte del músico.

La influencer aún no se ha pronunciado sobre la muerte de Payne, y aunque han crecido los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de ella, no existe una confirmación oficial de esta teoría.

Habrá que esperar para ver en qué culminan las especulaciones en torno a la noticia que conmocionó no sólo a los fans del cantante, sino al mundo de la música en general, y que ahora se ciernen también sobre el entorno privado de Liam, particularmente en su relación con Kate.