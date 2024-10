Liam Payne: lo que sabemos de la muerte del exintegrante de One Direction

Este miércoles las y los fanáticos del grupo británico One Direction están de luto. Liam Payne, uno de los exintegrantes de la banda, perdió la vida este 16 de octubre en Argentina, donde se encontraba para acompañar a su excompañero Niall Holan.

Fue en el año 2015 cuando los miembros de esta agrupación británica, integrada por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik decidió tomar caminos separados y desde entonces cada uno ha tenido sus propios proyectos.

¿Qué le pasó a Liam Payne?

Al momento, medios internacionales señalan que Liam Payne, de 31 años, habría caído del tercer piso de un hotel llamado Casa Sur ubicado en Palermo, uno de los barrios de Buenos Aires, Argentina.

Fue una llamada a los números de emergencia alrededor de las 17:04 horas -tiempo local- la que alertó a la policía local y donde se informaba sobre una persona agresiva ´que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol´. Al llegar, los uniformados confirmaron el deceso de Liam Payne.

Medios argentinos citaron una declaración del titular de SAME, Alberto Crescenti, quien aseguró que la caída fue de entre 13 y 14 metros, lo que le causó ´lesiones gravísimas incompatibles con la vida´ por lo que ´no hubo posibilidad de reanimación´.

Hotel Casa Sur en Palermo, Buenos Aires // Agencias

Apenas en 2023 se reportó que el cantante había sido hospitalizado por una grave infección renal, por lo que tuvo que cancelar algunas presentaciones entre las que se encontraba una en la Ciudad de México.

Liam James Payne, nombre completo del cantante, nació un 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido; fue en el 2010 cuando la fama tocó a su puerta luego de participar en el programa The X Factor.

Fue en ese momento cuando One Direction vio la luz; en 2011 lanzaron su álbum Up All Night, el cual debutó en el primer puesto de la lista Billboard en Reino Unido.

Luego de la separación de la banda, Lian Payne inició en 2016 su aventura como solista de donde se desprenden sencillos como Strip That Down, Get Low y Stack It Up, iniciando en 2020 su primera gira mundial.

Compañeros y amigos del mundo de la música ya han expresado su pésame por la muerte de Liam Payne, la cual está siendo investigada por las autoridades de Argentina.