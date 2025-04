Presidenta pide a candidatos de Veracruz, denunciar amenazas

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los aspirantes a cargos de elección popular en Veracruz a presentar denuncias ante los órganos electorales si están siendo amenazados.

"A cualquier candidato o candidata que esté en esta condición es importante que lo plantee en el Instituto Electoral de su estado y, si es necesario el apoyo federal, pues ellos nos informarían", afirmó la mandataria durante una conferencia.

Explicó que existe un protocolo para canalizar estas solicitudes, tanto ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) como ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que a su vez pueden comunicar los casos al gabinete de seguridad federal.

"Hay un mecanismo en donde los OPLES, que son los institutos electorales locales, a donde se puede denunciar. El Instituto Electoral de Veracruz que se pide el apoyo por parte de algún candidato o candidata o al propio Instituto Nacional Electoral, quien a su vez le comunica al gabinete de seguridad y se hace un análisis y a partir de ahí se determina el apoyo para su cuidado", detalló.

RESPALDA A ROCÍO NAHLE

Cuestionada sobre si abordó el tema con la gobernadora Rocío Nahle durante su visita a la entidad, Sheinbaum respondió que no fue parte de la conversación, aunque aseguró que la mandataria veracruzana ya atiende el asunto desde el Ejecutivo local.

"No me lo planteó en particular. Ella, o sea, no fue tema de conversación porque ella lo está atendiendo desde la propia gubernatura", declaró.

La Presidenta reconoció el trabajo de Nahle en los temas de seguridad y salud. "Está trabajando bien Rocío. Es una mujer muy trabajadora, de mucha convicción y que quiere mucho el estado de Veracruz. Entonces, está trabajando muy bien y el apoyo que necesite siempre se lo vamos a dar", dijo.