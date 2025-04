Esta es la mejor película de Disney, según la inteligencia artificial

Las películas siempre son un excelente plan para toda la familia, ya sea en un fin de semana o incluso en vacaciones. Un entretenimiento sin fin que gracias a las plataformas de streaming en la actualidad, millones pueden acceder y verlas en cualquier lugar.

Una de las más grandes productoras de películas en todos los tiempos, es The Walt Disney Company, conocida simplemente como Disney la cual ha dado horas de entretenimiento sin fin para las personas de todas las edades, desde películas animadas hasta sus más recientes ´remakes´ como Blanca Nieves.

¿Cuál es la mejor película animada de Disney, según la IA?

Si en estas vacaciones de Semana Santa no saliste de vacaciones, entonces prepara tus palomitas y tu sofá, ya que la inteligencia artificial (IA), nos dice cuál es la mejor película animada de Disney y por qué:

El Rey León

Año: 1994

¿Por qué?

Por la historia, la trama es básicamente Hamlet pero con leones. Vemos en la cinta traición, redención y crecimiento personal. También por su música, Hans Zimmer con Elton John, con canciones inolvidables como "Circle of Life" y "Can You Feel the Love Tonight".

La animación fue adelantada para su época y cuenta con momentos legendarios como la estampida que marcó a muchas generaciones. Además cuenta con personajes que han pasado a la cultura pop como: Simba, Timón, Pumba.

Otras cintas que también son inolvidables para Disney, son: