Así se depiden Niall, Louis, Harry y Zayn de Liam

Se sabe que la muerte del exintegrante de la ex banda One Direction fue una noticia muy impactante para una generación muy grande. A pesar de ya no haber reintegrado la banda, los demás integrantes hicieron ver a través de sus redes sociales, el amor y sus condolencias a Liam.

Así se desidieron de Liam

En la cuenta oficial de One Direction, publicaron un mensaje de despedida a Liam:

Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quién amamos mucho. Los recuerdos que compartimos con él serán apreciados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y sus fans que lo amaron junto a nosotros. Lo echaremos de menos. Te queremos Liam Louis, Zayn, Niall y Harry.

Así se expresaron los integrantes en la cuenta oficial de la banda. Pero Louis dio un mensaje a parte en su cuenta de Instagram:

"Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí un hermano. Liam era alguien que admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable.

Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18, me sorprendió instantáneamente su voz, pero lo más importante es que a medida que pasaba el tiempo tuve la oportunidad de ver el hermano amable que había anhelado toda mi vida.

Liam era un increíble compositor con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de volver juntos al estudio para tratar de recrear la química de escritura que habíamos construido en la banda.

Y que conste, Liam era en mi opinión la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su tono perfecto su presencia en el escenario, su don para la escritura. La lita continúa. Gracias por darnos forma Liam."

Después el cantante continuó con un mensaje para Liam:

"Un mensajepara ti, Liam, si estás escuchando.

Me siento afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós.

Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que la banda habló por teléfono durante horas, recordar todos lo miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo de nuevo, pero no iba a ser.

Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre.

Ojalá tuviera la oportunidad de despedirme y decirte una vez más cuanto te quería.

Payno, mi chico, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te quiero amigo. Duerme bien".

Así se expresó Louis en un post de Instagram que publicó junto con una foto con él. Mientras tanto Zayn igual publicó una foto de él con Liam y subiendo también la foto del comunicado que se hizo en la cuenta oficial de la banda.

Niall y Harry aún no publican nada individualmente, pero como bien dijeron en el comunicado de la banda "habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quién amamos mucho."