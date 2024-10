Liam Payne: ¿Cuál es la canción de One Direction dónde el cantante predijo su muerte?

El fallecimiento de Liam Payne, ex integrante de One Direction, ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo, sobre todo, para sus fans, quienes en su mayoría atravesaron la etapa de adolescencia escuchando canciones de la banda y siguiendo la carrera de cada uno de ellos incluso años más tarde, por separado, desde la desintegración del grupo en el año 2016.

Tras la trágica muerte del cantante, las canciones de One Direction han vuelto a resonar en redes sociales, haciendo que la memoria de Liam Payne y su legado musical como solista y en la banda, siga siendo recordado como lo que fue, un artista que junto con 'los chicos de las escaleras' marcó a toda una generación.

Es por esta razón, que ahora, cada una de sus canciones como grupo han cobrado un valor más significativo, pero también, han resonado algunas teorías en redes sociales, que señalan, Liam pudo haber predicho su muerte.

¿Liam Payne predijo su muerte en canción de One Direction?

Fue el 3 de noviembre de 2013 cuando One Direction estrenó su canción Story of my life, perteneciente al álbum Midnight Memories que lanzaron ese mismo año.

Esta ha sido una de las canciones más nostálgicas de la banda, pues en el video musical es posible ver la vida de los miembros de One Direction previa a la fama.

Es por la canción de la boy band, por la cual fanáticos han señalado que el artista pudo haber predicho su fallecimiento. Pues en dicha canción, cada uno de los integrantes, a través de fotografías, cuenta fragmentos de su vida.

Allí, Liam canta las estrofas "Ella me dijo por la mañana que no siente en sus huesos lo mismo sobre nosotros, me parece que cuando muera esas palabras serán escritas en mi lápida, y me habré ido esta noche".

Por esta razón, Story of my life, es la canción de One Direction que se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales, como una forma de los fans para despedirse de Liam Payne.

¿Cómo murió Liam Payne?

Liam Payne falleció este 16 de octubre a los 31 años, debido a una caída de 3 pisos de altura en el hotel Casa Sur, en Buenos Aires Argentina, donde se hospedaba después de asistir al concierto de su ex compañero Niall Horan.

La noticia fue confirmada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), luego de que oficiales acudieran al hotel tras recibir una llamada de emergencia al 911, donde reportaban a un hombre agresivo y bajo los efectos de drogas.

Su muerte ha causado controversia en redes, pues comenzaron a circular imágenes de la habitación del hotel donde Payne se alojaba, mostrando un televisor destruido y diversos tipos de drogas sobre una mesa, mientras los reportes indican efectos de drogas y alcohol, algunos sugieren que pudo haberse tratado de un suicidio, debido a que pocas horas antes había posteado fotografías del hotel donde se hospedaba.

Además, de ello, se sabe que desde hace tiempo padecía de depresión, alcoholismo y al mismo tiempo, enfrentaba acciones legales debido a acusaciones de acoso por parte de su ex novia.

Con ello, su fallecimiento ha causado una despedida dolorosa para los fans de la agrupación, quienes crecieron a la par de Liam y cada uno de los integrantes, acumulando en una cajita de recuerdos, el fenómeno mundial que fue One Direction.