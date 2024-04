Yo no tengo gasolineras en el extranjero, afirma Rocío Nahle; es guerra sucia

La candidata a la gubernatura de Veracruz, por la colación Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México, Rocío Nahle García, indicó que es falso las gasolineras y propiedades en el extranjero que le adjudican.

Se trata, expuso, de difamaciones que forman parte de la guerra sucia emprendida en su contra por la oposición, encabezada por PRI-PAN-PRD, que está nerviosa porque no levanta en las encuestas.

"Todo eso es falso, pero todo eso son lo que tienen ellos, la oposición, por eso ellos saben hacer todo eso de la triangulación y lavado de dinero, porque ellos a eso se dedican, es justamente lo que tienen. Entonces, como dice el dicho: el león piensa que todos son de su misma condición. Pues no, no somos iguales".

"Nosotros somos distintos y por eso estoy de pie y por eso camino todos los días, y por eso doy la cara y por eso le digo a las mujeres y a los hombres: van a tener gobernadora y van a tener una digna representante, donde vamos a elevar el nivel de la política de Veracruz, donde yo he dicho que voy a poner a Veracruz de moda, porque voy a promover nuestra cultura, yo voy a promover que todos los veracruzanos hablemos bien de Veracruz", resaltó Rocío Nahle García.

SOY MUJER DE TRABAJO, NO ME DETENDRÁN

Veracruz será una entidad con desarrollo social y económico, afirmó la candidata a la gubernatura de Veracruz, por la colación Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México, Rocío Nahle García al resaltar que no se detendrá ni hará caso a las difamaciones de quienes están acostumbrados a destruir.

La aspirante a la gubernatura acentuó que la gobernabilidad de un estado se construye en un ambiente de paz y de trabajo, no a través de la violencia y la mentira, como pretenden hacerlo sus opositores del PRI-PAN-PRD.

"La gobernabilidad se hace entre todos, se hace en un ambiente de paz y de trabajo. Pero si la oposición es violenta, si la oposición es mentirosa, si la oposición calumnia, pues por supuesto que los actores políticos no les creen, no les van a creer lo que vayan y les digan o les prometan, pues si son mentirosos, si son difamatorios y además la ciudadanía ya los conoce", manifestación.

De ahí que hizo hincapié en que enfoca sus esfuerzos y su experiencia en construir un proyecto de estado que le permita acelerar la transformación que Veracruz requiere.

"Si yo me entretengo, porque eso es lo que pretende la oposición con tantas mentiras y tantas difamaciones, pues ellos lo que pretenden es que yo no trabaje, que yo me enrede en sus chismes, no, no, no, no. No lo haré".

Agregó que su responsabilidad es grande, pero se definió como una mujer de trabajo y con una gran fortaleza, por lo que las metas planteadas, dijo, se lograrán para beneficio de todos los veracruzanos.