Vinculan a Winckler por delito de tortura; falta ejecutar orden de aprehensión contra Yunes Linares (+VIDEO)

Tras casi 20 horas de audiencia y después de la 1 de la madrugada de este jueves, el juez Antonio Zarur Ahumada resolvió vincular a proceso al exfiscal Jorge Winckler Ortíz "N", por el delito de tortura cometida en contra de Gilberto Aguirre Garza.

En entrevista, el abogado de la víctima, Jorge Reyes Peralta, explicó que el exfiscal se quedará en prisión preventiva justificada por un año, además de que el Juez determinó un plazo de tres meses de investigación complementaria.

Resaltó que por dicha carpeta de investigación, todavía faltan ejecutar órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; el ex fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres; y el ex fiscal de Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel.

Explicó que por este delito el ahora vinculado podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión.

Refirió que durante la audiencia el exfiscal le dijo al Juez: míreme a la cara, si me vincula, lo voy a procesar.

Por lo cual Reyes Peralta le dijo a Jorge Winckler que aunque fuera el delincuente peligroso, debía respetar la investidura del Juez.

"Actuó bien, triunfó la justicia. Sólo hay una persona que tiene la voluntad política en el estado de Veracruz, no les quiero decir quien es, pero no se aceptaron presiones externas y Jorge Winckler ha sido vinculado", manifestó.

