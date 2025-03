Respalda Canaco endurecimiento de penas contra extorsionadores

Luego del comentario que hiciera la gobernadora Rocío Nahle en torno a endurecer las penas para los extorsionadores, el vicepresidente de la Canaco, Víctor Manuel Luna Cubillas, consideró que esto sería algo bueno.

"Qué bueno que empiece la autoridad a ver ese tipo de casos, porque hay momentos en que dices ya no puedo, o abro para vender, para mantener los pocos salarios que puedo tener, para que llegue alguien y me lo quite, pues mejor ya no abro", comentó.

Luna Cubillas consideró que la sociedad se ha tardado en reclamar que haya sanciones más severas para esos delincuentes, por eso se ve con buenos ojos esa propuesta.

Confió en que se dé continuidad a esa propuesta y no quede solo en discurso y se siga para dar a los ciudadanos las facilidades necesarias para que denuncien a quienes incurren en esos hechos.

Lamentó lo ocurrido en el estado en donde un empresario arrolló a quienes lo estaban extorsionando, porque no sólo el hombre está en una situación difícil, sino también su familia y sus empleados, porque ahora tendrá que andar a "salto de mata", su familia también y sus trabajadores se quedan sin empleo.

Opinó que esto se debe también a un hartazgo de la población que se siente indefensa ante la inseguridad que se está viviendo y que no encuentra en las autoridades la respuesta.

Agregó que la gente tiene temor a denunciar, por lo que ojalá se actúe antes de que cada quién tenga que actuar por su cuenta para defenderse.

Señaló que hay iniciativas buenas de las autoridades que deben ser apoyadas, como también una que hizo el presidente de Uruapan, Michoacán, que dispuso que todos los policías tienen prohibido llevar capucha, lo que permite que los ciudadanos los puedan identificar y denuncien cualquier abuso.

Mencionó que si bien en Orizaba no se tiene ese problema con la policía municipal, los estatales sí andan encapuchados y no puede alguien saber ni quién lo está deteniendo.