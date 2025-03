Jorge Winckler quedará en libertad por un acuerdo entre Lizbeth Jiménez y Yunes Linares (+VIDEO)

El abogado Jorge Reyes Peralta, quien funge como asesor jurídico de Gilberto Aguirre Garza, quien fue torturado por el ex fiscal Jorge Winckler Ortíz, acusó que éste quedará en libertad este día, gracias al acuerdo político entre el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y la presidenta del Poder Judicial, Lizbeth Jiménez Aguirre.

Señaló que sin importar, que su representado fue torturado, hoy la justicia pasará a segundo plano para dar paso a los intereses políticos.

Comentó que ya tiene conocimiento que la presidenta del Poder Judicial, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien ya anda en campaña para repetir en el cargo, acordó con el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares liberar a Winckler Ortiz, a cambio de que la ayuden a ganar la elección judicial y continuar como presidenta.

"Cuando los intereses políticos se anteponen a la justicia, no hay ley que pueda hacer que se imparta justicia", agregó.

Jorge Reyes Peralta aseguró que detrás de la tortura de su representado no sólo está el ex fiscal Jorge Winckler Ortíz, sino también Miguel Ángel Yunes Linares, ex el fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres y el ex fiscal de Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel.

Sin embargo, lamentó que hoy los Yunes convertidos en "padres de la patria" están buscando acuerdos, y quienes ya negociaron con ellos fueron la presidenta del Poder Judicial, Lizbeth Jiménez junto con su tesorero David Cardeña, quienes buscan repetir en los cargos para seguir usando los recursos públicos a su antojo.