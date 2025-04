Rechazo de Morena a Yunes, un triunfo de Nahle: Zenyazen

El diputado federal Zenyazen Escobar García resaltó que el rechazo de Morena, al senador Miguel Ángel Yunes Márquez como un militante más, es un triunfo de la gobernadora Rocío Nahle García, quien fue la primera en manifestarse en contra de tal situación.

Se burló del ex panista, quien al enterarse que iba a ser negado su registró, intentó ganar la noticia dando a conocer que decidía no afiliarse en Morena, cuando realmente sabía que las bases, simpatizantes, militantes y la dirigencia no lo quiere en este partido político.

Recordó que cuando dio a conocer que se había afiliado a Morena, la gobernadora Rocío Nahle fijó una postura en contra y llamó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a analizar este caso, aportando pruebas, elementos y datos precisos para rechazar el registro.

Zenyazen Escobar García destacó que fue gracias a esa postura de la gobernadora, que fue respaldada por diputados federales de Morena, es que se tomaron en cuenta los elementos para no permitir su ingreso al partido.

Indicó que Morena surgió como un movimiento en contra de la corrupción y a favor de la justicia social, aspectos que el ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez no representa en ningún momento, y que ha quedado demostrado históricamente que no le interesan.

Por ello, reiteró que el rechazo al ex panista es un triunfo de la gobernadora Rocío Nahle sobre los intereses oscuros de los Yunes.