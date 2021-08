La denunciante explicó que, el pasado 08 de marzo de 2019, fue víctima de violencia intrafamiliar por su aún esposo Guillermo Abner "N", derivado a que le solicitó el divorcio por malos tratos.

"Ese día me pateó y arrastró frente a la hija que tenemos en común. Anteriormente ya había sido sujeta de violencia verbal, psicológica, física mediante empujones y amenazas de muerte, y de quitarme a la niña", dijo.

Afirmó que la incontrolable violencia intrafamiliar fue lo que la motivó a interponer la denuncia ante la Fiscalía Especializada de Orizaba, pero por la vulnerabilidad económica en la que se encontraba, continuó viviendo con Guillermo Abner "N", quien, en represalia, la continuó violentando, pero ahora de diferente manera pues cortó todos los servicios esenciales de la vivienda.

"En represalia dejó de pagar la renta, dejó de dar dinero para el sustento de la niña, sabiendo que en ese momento él era el sostén de la casa. Por varios meses, recibí violencia económica de su parte.

"No le di seguimiento a la denuncia penal, ya que el poco dinero que tenía disponible lo usé para alimentar a mi hija, pagar los gastos básicos y contratar a un abogado para exigir pensión alimenticia, misma que el señor Guillermo Abner "N" no cumple en su totalidad, ya que no ha cumplido con la cantidad de salarios mínimos estipulada por el juez desde el 2019", aseguró.

La agraviada lamentó que la justicia en México no avance si no se cuenta con el recurso económico para pagar servicios de abogados y se agilicen las carpetas en las fiscalías, de lo contrario todo permanece en el abandono.

"Para todo se necesita dinero, principalmente para que hagan presión y se cumplan los procedimientos que dicta la ley, y así como yo, hay muchas mujeres que son víctimas de violencia y por falta de recursos no acuden a presentar su denuncia o bien no le dan seguimiento y permanecen en ese ciclo de violencia y sometimiento de sus agresores".

La joven mujer aseguró que, desde 2019, el Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar en Orizaba, mantiene paralizada su denuncia, tiempo en el que su ex pareja ha aprovechado para amenazarla e intimidarla de diferentes maneras para que retire la denuncia.

Por ello, confía en que la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, tomará cartas en el asunto y exhortó al juez de control Oscar Luis "N" del Distrito de Orizaba, para que haga valer la ley, que para ello devenga un salario.

Por último, dijo a las autoridades del Gobierno del Estado que tengan presente que la violencia intrafamiliar es la antesala al feminicidio, ya que muchas muertes pudieron haber sido evitadas si los jueces realizaran bien su trabajo.

"Temo por mi vida y la de mi familia, por las represalias que se susciten en mi contra. No quiero ser una cifra más en los casos de feminicidios del estado de Veracruz".