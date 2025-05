¿Focos rojos, o "prioritarios"?

Prefacio.

¿De qué humor habrá amanecido este miércoles la gobernadora Rocío Nahle? *** Trascendió que viajaría a la Ciudad de México para reunirse con la presidente Claudia Sheinbaum y con el titular de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch. *** Si no lo hizo antes de partir, quizá a su regreso decida volver a cambiar de responsable del proceso de verificación ambiental vehicular. Ya ha modificado tres veces, en menos de dos semanas, la ruta que habrán de seguir los propietarios de vehículos con placas de la entidad, para cumplir con el requisito de verificar la emisión de gases. *** El miércoles 7 de mayo emitió un Decreto para "crea la Dirección General de Verificación Ambiental Vehicular en la Subsecretaría de Ingresos y Planeación de la Secretaría de finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz". *** Doce días después, el lunes 19 del mismo mes, emitió un Decreto para "abrogar" (que es lo mismo que abolir o derogar) el Decreto firmado por ella misma el 7 de mayo. *** Y al día siguiente, el martes 20 de mayo, emitió ooootro Decreto. Este fue para "reestructurar el ámbito administrativo de la

Subsecretaría de Ingresos y Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz (...) a través de la creación de la Dirección

General de Verificación Vehicular". *** En 13 días la verificación vehicular pasó de la Sedema a Sefiplan, para regresar a Sedema y más tarde volver a Sefiplan. ¿Ya ven por qué les digo que este es un gobierno de ocurrencias?

No me importa si la víctima fue una compañera de profesión. Lo mismo me dolería e indignaría, que hubiera sido el bolero de la esquina, o la señora que hace el aseo en esas oficinas o, incluso, la propia candidata.

No se vale.

La gobernadora Rocío Nahle les informó a los veracruzanos (a través de entrevistas "a modo", vía telefónica en estaciones de radio) que ya fueron identificados los vehículos y las personas que habrían participado en el ataque a las oficinas de campaña de Xochilt Tress, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara.

Los investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) deben ser magos, pues la propia candidata denunció este miércoles que elementos de la Policía Municipal se encargaron de "limpiar" la escena del crimen, levantando casquillos y borrando cualquier evidencia que pudiera haber quedado en ese sitio.

"No quieren que llegue a la presidencia municipal, el crimen organizado que maneja mi zona; soy una candidata que no está vendida con ellos, por eso me quieren quitar del camino, me querían silenciar", dijo Xochilt Tress.

En Xalapa, el coordinador estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz condenó los hechos y sentenció: "La voluntad de un pueblo no se calla con violencia. Quienes violentan una elección es porque le temen al poder de las urnas".

Y les envió un mensaje a los candidatos de su partido: "así como desde el comienzo de este proceso y hasta el último día, seguiré permanentemente exigiendo que se garantice su seguridad y la de sus equipos. Continuaré caminando junto a ustedes".

Mientras tanto, la gobernadora Rocío Nahle pasó de presumir que en Veracruz "no hay focos rojos" en materia de seguridad, a admitir que han tenido que montar un operativo "sin precedentes" en 57 municipios que no son "focos rojos", pero son "prioritarios"

Dijo que el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, se está reuniendo con los dirigentes de todos los partidos políticos "para revisar los antecedentes de los candidatos".

Ya me lo imagino: "ayúdenme, amigos, díganme si entre sus candidatos hay algún malandro; les juro que de aquí no sale".

Tiene razón la gobernadora cuando afirma que el acceso al poder no puede ser mediante la violencia.

La vimos a ella en campaña, escoltada por una veintena de camionetas, con policías vestidos de civil y otros en sus patrullas y uniformados.

Algo sabía, que no se atrevía a recorrer la entidad sin ese blindaje.

Epílogo.

Si de verdad llevaran tal ventaja en Xalapa, no tendrían necesidad de recurrir al conocido "acarreo" y al voto corporativo. *** En la Secretaria de Salud, en las oficinas de la capital del estado, el secretario general de la Sección 26 del sindicato nacional, Antonio Ortiz Fernández está convocando a sus agremiados para que marchen en apoyo de la candidata de Morena Daniela Griego, candidata de Morena a la alcaldía. ***Este miércoles fueron citados por la tarde en la colonia Constituyentes. *** No aprendieron la lección. El año pasado, los empleados del gobierno estatal fueron obligados a asistir a todos los mítines de quien hoy es gobernadora y con la consigna de que llevaran a más gente. Como consecuencia de ese acoso laboral, en Xalapa Rocío Nahle fue derrotada. *** Reza el dicho: "éramos muchos y parió la abuela". Además de la creciente presencia del gusano barrenador de ganado en Veracruz, los ganaderos reportan, preocupados, la detección de varios casos de rabia en el ganado bovino. *** Carlos Esteban Briseño, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos de Veracruz, reconoció que se trata de un gran problema que ha ocasionado ya varias bajas: "Se presenta con una parálisis; el animal tiene babeo, falta de coordinación en sus movimientos, es algo que nos hace notar que se trata de la enfermedad". *** Cuando el animal contagiado muere, le aplican grandes cantidades de cal viva y les entierran para evitar que alguien lo coma y adquiera la enfermedad.

