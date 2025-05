Renato Tronco ave de mal agüero en la campaña de “Pachocha”

Esteban Ramírez Zepeta, en su desesperación por la posible derrota de su grupo del Cerro de Nanchital mandó a Oscar Guzmán “Pachocha” -candidato de Morena a la presidencia de Las Choapas- a negociar y arrodillarse ante Renato Tronco Gómez, para que lo apoye en la próxima elección, pero desafortunadamente para él, su imagen y reputación está por los suelos y en vez de sumar le resta simpatizantes al candidato morenista.

El equipo cercano de Oscar Guzmán “Pachocha” no estuvo de acuerdo con la entrada de Renato Tronco Gómez y mucho menos que el candidato negociara hasta la camisa que traía puesta, Tronco desde hace mucho tiempo atrás se le terminó su rating, su llegada a las filas morenistas solo ha provocado al interior y exterior fuerte daño colateral por el pleito cantado con el candidato de MC Chucho Uribe, sin importarle las repercusiones que está trayendo su padrinazgo ante la mirada de los ciudadanos. Por otra parte Tronco Gómez se reunió con su grupo para operar la campaña, pero la mayoría se rajó y le dijeron que no irían con los morenos; una vez más el hombre de la gorra quería usarlos como carne de cañón para seguir fastidiando al postulante de MC, pero mejor prefirieron dar un paso al costado porque saben perfectamente que no les van a cumplir los acuerdos pactados, la historia ya se la saben y aprendieron muy bien la lección con la alcaldesa Mariela Hernández, quien una vez sentada en el trono no respetó su palabra, por el contrario los traicionó y sacudió de su administración a todos los que olieran a tronquistas.

Ramírez Zepeta, necesita ganar la alcaldía de Las Choapas, porque después de estas elecciones sería el único bastión político que le quedaría vigente ya que, algunos aseguran que pasando esta contienda electoral saldrá por la puerta de atrás de la dirigencia de Morena en Veracruz, su trabajo ha estado marcado por el nepotismo, corrupción, sumándole todas las irregularidades de sus excesos con la escandalosa vida que ha llevado desde que llegó al poder con Cuitláhuac García Jiménez - el peor gobernador que ha tenido el Estado-. Zepeta se tuvo que tragar sus palabras de que haría leña del Tronco caído, nada que ver, el oriundo de Río Playa, lo tiene rendido a sus pies y comiendo de su mano, hasta que finalice la contienda electoral, según se dice que todo lo prometido a la hora de la hora, si te vi no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó.

El retorno de Renato Tronco

Renato Tronco Gómez salió de su exilio para curarse en salud y atacar con la sábana del muerto a Jesús Uribe su acérrimo enemigo a quien señala de ser un delincuente; que cosas pasan, “el burro hablando de orejas”. Tronco más allá de lo que diga, la gente lo tiene bien identificado y sabe de qué pie cojea y conocen muy bien su verdadero interés de seguir teniendo control e injerencia dentro del municipio, su llegada al escenario político no es por preocupación, es por la buena negociación que hizo con Oscar Guzmán “El Pachocha”, que de ganar la elección se dice que pactó cargos y varios millones en obras, todo este convenio está avalado y palomeado por Esteban Ramírez Zepeta, quien ordenó al Pachocha que le diera todo lo que pidiera Tronco ahora falta primero que ganen y después que le cumplan. Hay que recordar que varios familiares de Ramírez Zepeta están incrustados en la planilla morenista, no es lo mismo que la flota esté de espectador a ser los que muevan el pandero dentro de la próxima administración, por eso cerraron filas con Tronco quien pretende repetir la misma fórmula que implementaron con Mariela Hernández, pero no toman en cuenta que los vientos no soplan a su favor y su palabra a estas alturas según quienes están más empapados de este tema dicen que ‘no vale nada’.

Tronco Gómez con su discurso cantinflesco por los ejidos no pierde la ocasión para pretender lavarle la imagen a la alcaldesa Mariela Hernández, argumentando lo siguiente: “hizo cosas buenas, malas, no tanto” y al final de sus dichos no llega a concretar cuales obras realizó la todavía alcaldesa dentro del municipio.

Renato Tronco, en su peregrinar por convencer a los incautos hace fuertes señalamientos en contra de Jesús Uribe y llama a la gente a no permitir que llegue la delincuencia a gobernar Las Choapas. Preguntamos al candidato de MC su opinión de lo que dijo su ex amigo; “Yo fui presentado ante la justicia y me declararon inocente de todo los cargos que me inventaron, Renato Tronco, nunca lo han enjuiciado y mucho menos ha estado ante las autoridades para aclarar su participación o no del crimen del maestro Pérez Juárez, una familia todavía está esperando respuesta y justicia, esta muerte todavía sigue en la mente de la sociedad de Las Choapas; no soy ningún delincuente, fui absuelto porque todo fue un montaje, en su exilio le tendí la mano a su familia, conozco su historia, es fácil señalar, yo no me escondí como él, yo di la cara porque soy inocente de los cargos que se me acusó. Quiero decirle a la gente de Las Choapas, que lo único que busca Renato es meter miedo, no caigan en sus mentiras y enredos de palabras, quien dice mucho, al final no dice nada, otra cosa, yo no lo saqué de su vida tranquila del campo, su conveniencia lo trae otra vez a la política”. Puntualizó Chucho Uribe.