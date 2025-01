Veracruz y sus heridas: las deudas del pasado que persiguen a Cuitláhuac García

El próximo lunes marcará el inicio de un nuevo capítulo en la vida política de Cuitláhuac García. El Gobierno federal anunció su incorporación como director del Centro Nacional del Control de Gas Natural (Cenagas), organismo clave para la administración de los recursos energéticos del país.

El nombramiento no llega sin polémica. García Jiménez, conocido por su trayectoria como gobernador de Veracruz entre 2018 y 2024, dejó detrás un legado marcado tanto por promesas incumplidas como por escándalos que levantan interrogantes sobre su capacidad y ética en la administración pública.

Cerró su gestión en medio de acusaciones de corrupción, manejo cuestionable de la seguridad y señalamientos de colectivos de desaparecidos activistas y líderes empresariales.

Cuitláhuac García tiene credenciales técnicas es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Veracruzana y llegó a cursar estudios de doctorado en el extranjero, antes de abandonarlos para unirse a la "lucha por la transformación de México".

Al ex mandatario estatal la sombra de su gestión en Veracruz lo persigue. Durante su mandato, García dejó pendientes importantes, según declaró el senador morenista Manuel Huerta. Estos incluyen la seguridad ciudadana, la atención a personas desaparecidas, un sistema de salud deficiente y una política de infraestructura que jamás despegó.

Con el próximo titular de Cenagas, Veracruz, un estado tan rico en cultura como en problemáticas, vivió bajo una gestión que para muchos fue decepcionante, e incluso, peligrosa.

REPRESIÓN ORDENADA A FUERZA CIVIL EN TOTALCO

Aunque quiso lavarse las manos y nunca responsabilizarse por ordenar represión de campesinos en Totalco, organizaciones califican al ex mandatario como el clon de Javier Duarte en la 4T.

Entre las críticas que pesan contra el veracruzano, destaca su supuesta complicidad con la represión en Totalco, donde campesinos denunciaron abuso de la ya desaparecida Fuerza Civil, por órdenes de García Jiménez.

Colectivos ambientalistas calificaron a Cuitláhuac García como un "cómplice de las trasnacionales", tras acusarlo de priorizar intereses corporativos por encima de los derechos comunitarios.

EL NEXO CÁRTEL JALISCO Y DEL NORESTE

El ex mandatario veracruzano también fue señalado de apoyar y recibir sobornos de alias El Coco, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Poza Rica y norte de Veracruz, a cambio de protección y garantizarle no ser capturado durante su gobierno.

Las controversias no terminan ahí. Documentos filtrados por "Guacamaya Leaks" sugieren vínculos de García con el crimen organizado, específicamente con el Cártel del Noreste en el sur de Veracruz. Aunque el exgobernador negó las acusaciones y pidió ser investigado, las sospechas sobre su administración persisten.

EMPRESAS FANTASMA Y CORRUPCIÓN

Su gestión también fue blanco de denuncias por corrupción, incluida una red de empresas fantasma que, según investigaciones de medios nacionales, desvió miles millones de pesos. Dichos recursos, originalmente destinados a educación, salud y desarrollo social, terminaron en manos de compañías ficticias, mientras la población padecía las carencias.

CONSTRUCCIÓN DE RANCHO PARA AMIGOS Y FAMILIARES: NATURALEZA ARRASADA, PRIVILEGIOS PROTEGIDOS

Maquinaria estatal avanzó inclemente en la reserva ecológica de "La Martinica", ubicada en el municipio de Banderilla, Veracruz, una joya de biodiversidad que enfrenta su mayor amenaza: un proyecto personal del gobernador saliente Cuitláhuac García Jiménez y su círculo más íntimo.

De acuerdo con habitantes de la zona, los trabajos han incluido tala indiscriminada y la introducción de tuberías en terrenos adquiridos por García , su hermano y su primo, Eleazar Guerrero, funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

, su hermano y su primo, Eleazar Guerrero, funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Las denuncias señalaron que, en horarios laborales, el ex mandatario fue visto supervisando la zona rodeado de escoltas mientras terrenos de bosque mesófilo eran despojados de su riqueza natural para edificar propiedades personales.

La extensión total de La Martinica comprende 52 hectáreas y se encuentra a altitudes que oscilan entre los 1,570 y 1,620 metros sobre el nivel del mar.

Es un ecosistema vital para la región, generador de agua y oxígeno. Su fragmentado, pero resistente bosque mesófilo había sobrevivido hasta ahora a las presiones del crecimiento urbano y los intereses privados.

Sin embargo, la maquinaria estatal y las decisiones políticas parecen ser una amenaza insalvable. Las actividades, que incluyeron la construcción de caminos y sistemas de drenaje, se anunciaron en beneficio de la comunidad. Las evidencias apuntan hacia un interés meramente personal y político.

CASO RUBÉN ESPINOSA, MALA RELACIÓN CON PRENSA Y DESINTERÉS POR PERIODISTAS ASESINADOS

El gobernador saliente tampoco tuvo una relación cordial con los medios. En lugar de construir puentes con los periodistas, García optó por una estrategia de ataque, con segmentos como "El Pinocho de la Semana", donde desacreditaba reportajes críticos hacia su administración.

Esta actitud hostil hacia la prensa fue condenada incluso por legisladores, quienes exigieron respeto hacia los periodistas.

Además, los familiares de Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado en 2015, acusaron al gobierno de García Jiménez de incumplir su promesa de justicia. Lo que comenzó como un compromiso público terminó en desdén por el caso que, para muchos, fue un acto de traición.

"Que se investigue la persecución que vivió en Veracruz, porque esa línea no la han tomado en cuenta y la quieren descartar", expresó en la Plaza Lerdo Patricia Espinosa, hermana del fotógrafo.

Aunque al principio del pasado Gobierno de Veracruz sí se tuvo apertura para hacer investigación, no hubo avances ni voluntad para hacer justicia Rubén Espinosa.

Por otra parte, a diez años después del homicidio del periodista José Moisés Sánchez Cerezo, su hijo, Jorge Sánchez, solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para reactivar las investigaciones no solo del caso de su padre, sino también de otros comunicadores asesinados en el estado.

José Moisés Sánchez fue privado de su libertad en enero de 2015, cuando un grupo armado lo sustrajo de su domicilio en Medellín de Bravo. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida, un trágico desenlace que conmocionó al gremio periodístico y a la sociedad mexicana.

Jorge expresó su descontento con los últimos tres gobiernos estatales. Señaló que las administraciones han mostrado una alarmante falta de interés por resolver el asesinato de su padre, perpetuando la desprotección de los periodistas en una de las regiones más peligrosas para ejercer el oficio.

NEGLIGENCIA EN MEDIO DE EMERGENCIAS: BAILANDO EN PALACIO MIENTRAS VERACRUZ SE INUNDABA...

Mientras maquinaria y proyectos personales avanzaban en La Martinica, el sur de Veracruz se vio visto azotado por intensas lluvias que han dejado municipios enteros inundados. En contraste con el sufrimiento de los afectados, un video en redes sociales mostró al gobernador García Jiménez ensayando un baile típico en el Palacio de Gobierno.

El simbolismo del video fue brutal. Mientras poblaciones como Soconusco y Oluta enfrentaban estragos, el gobernador bailaba y ponía coreografías.

En paralelo, estructuras colapsaban en el emblemático Aquarium de Veracruz debido al descuido en las obras. La indignación creció aún más entre quienes ya se sentían abandonados por un gobierno que no supo atender la emergencia ni cumplir sus promesas.

EL PESO DE LAS AUSENCIAS

Los colectivos de familiares de desaparecidos, como el emblemático Colectivo Solecito, también han señalado la inacción del gobernador saliente. Su mandato, que inició con la promesa de un programa emergente para atender la crisis de desapariciones, concluye sin resultados.

La activista Ángeles Díaz Gaona expresó su decepción al señalar que las víctimas fueron dejadas a la deriva.

activista Ángeles Díaz Gaona expresó su decepción al señalar que las víctimas fueron dejadas a la deriva. Su administración fue peor que la de Javier Duarte, le dicen.

El compromiso del ex mandatario con los familiares de los desaparecidos nunca pasó de ser una promesa. En Veracruz, uno de los estados con mayor número de fosas clandestinas, las esperanzas de justicia han sido traicionadas nuevamente.

La administración de García Jiménez quedó marcada por la falta de acción en un tema que exige no solo voluntad política, sino empatía y compromiso.

DE BURLAS Y DESAIRES A CINEASTA ASESINADO PRESUNTAMENTE POR AMIGO DE HERMANO

Además de las polémicas ambientales y sociales, la relación de Cuitláhuac García con los medios y la opinión pública ha sido tensa. Desde burlarse de preguntas de reporteros y hacer chistes hasta minimizar la trayectoria del cineasta Víctor Muro, asesinado en Xalapa, el gobernador mostró desconexión con las exigencias de su cargo.

Tras las declaraciones que hizo García Jiménez sobre el cineasta Víctor Muro, asesinado en Xalapa, la Asociación Mexicana de Gaffer´s y Técnicos Cinematográficos (AMGT) le demandó una disculpa pública, al considerar que lo minimizó como persona y profesionista.

Cuitláhuac García Jiménez dijo que el ex colaborador de Alfonso Cuarón ni siquiera era cineasta... Calificó de mentirosos a los medios que difundieron que sí era cineasta.

A través de un comunicado, la AMGT condenó el homicidio de Muro, y expresó su descontento ante las palabras que emitió el gobernador en contra del cineasta y sus colegas.

y sus colegas. "(Lamentamos) las desafortunadas declaraciones del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz , C. Cuitláhuac García Jiménez. Le recordamos que nuestro compañero Víctor Muro fue un cineasta profesional que colaboró en proyectos de la más alta calidad y con equipos de nivel internacional, por lo que creemos firmemente que una disculpa pública es lo más oportuno y justo para su familia y seres queridos".

, C. Jiménez. Le recordamos que nuestro compañero Muro fue un profesional que colaboró en proyectos de la más alta calidad y con equipos de nivel internacional, por lo que creemos firmemente que una disculpa pública es lo más oportuno y justo para su familia y seres queridos".

El ex mandatario nunca quiso disculparse. Trascendió que el presunto asesino es amigo de años del hermano del ex gobernador de Veracruz y que por eso buscaba distraer con sus declaraciones y que su círculo familiar no se viera afectado.

ESCENARIO NACIONAL: ¿SEGUNDA OPORTUNIDAD O NUEVO ERROR?

El nombramiento de Cuitláhuac García en Cenagas genera debate en el estado. Para sus aliados, es un reconocimiento a su capacidad técnica. Para sus detractores, una oportunidad inmerecida para alguien que, según ellos, dejó una estela de promesas rotas y una gestión opaca.

Sin duda, su papel en el sector energético estará bajo el escrutinio público. Mientras se apuesta por su experiencia técnica, el pasado político del ex mandatario aporta dudas en varios ámbitos.