Velan en Nogales a Joel, estudiante asesinado durante asalto en Veracruz

La falta de oportunidades y los bajos salarios ocasionaron que la familia de Joel Carrera Antonio, adolescente asesinado en la colonia Reserva Vergara Tarimoya 4 y alumno del Cobaev 62, emigrara del municipio de Nogales a la zona norte de Veracruz para tener una mejor calidad de vida.

Nunca imaginaron que un "vicioso" le truncaría la vida a quien soñaba con ser médico cirujano.

El ataúd que contiene el cuerpo del joven de 17 años llegó la noche del miércoles a su antiguo domicilio en la colonia Álamos de Nogales, en donde fue velado por sus seres queridos, familiares y amigos.

El féretro, con una fotografía y una cartulina con la imagen de su grupo y el mensaje "siempre te recordaremos", es acompañado por su padre, madre, hermana y familiares, quienes ya se preparan para llevarlo hasta su última morada, el cementerio municipal Santa Cecilia de la localidad El Encinar.

El padre del menor, Noé Carrera Medel, exigió a la Fiscalía General del Estado haga su trabajo y se esclarezca el asesinato de su hijo.

La exigencia ahorita es a la Fiscalía, que tienen que hacer su trabajo. No les pido algo que no pueden hacer, simplemente su trabajo porque es un hecho lamentable que pase esto a jóvenes; no es un niño callejero, hemos tratado de educarlo lo mejor posible, no era justo de que truncaran su vida así".

Recordó que Joel quería estudiar para cirujano, ya que tenía ciertas cualidades las cuales desafortunadamente le fueron truncadas.

"Joel era una persona muy sencilla, tranquilo, muy apegado a sus labores en la escuela, le gustaba mucho poner empeño a su trabajo, le gustaba la banda de guerra, enfocarse en eso, en sus deportes; tratar de ser mejor, no superan a nadie, simplemente tratar de ser mejor para tener sus propios logros".

Recordó que como familia tuvieron que emigrar a aquella zona por la falta de oportunidades y los bajos salarios; de hecho, admitió que toda su familia reside acá y únicamente ellos vivían en aquella zona.

"Mi oficio es albañil, es de lo que elaboro para poder solventar los gastos. Cuando yo salí de aquí el salario era muy bajo y me convino un poco de más el de allá y tuve que emigrar para esa ciudad, llegué a rentar porque no tenemos familia allá".

Aseguró que Joel estudio casi toda su vida en la zona norte de Veracruz; kínder, primaria, secundaria y hasta la preparatoria.

Con tristeza, admitió que ahora únicamente le queda un hijo y una hija, ambos menores de edad y su esposa.

Dura noticia

Sin imaginar la magnitud de la agresión, el padre de familia relató que se enteraron por el director del Cobaev 62, quien le pidió que llegara al lugar.

"Nos enteramos por una llamada del director de que había sucedido un percance, no pensábamos que fuera a tal magnitud pero desafortunadamente así fue, me pidió que yo llegara al lugar pero no pensé que fuera a encontrarme con esta tragedia".

Una vez más hizo el llamado a las autoridades, principalmente a la Fiscalía, porque asegura que el "vicioso" que le arrebató la vida a su hijo no se metió con un solo niño, sino con toda la comunidad estudiantil.

"Son tres escuelas que están en el mismo lado. Joel era un niño que tenía 17 años y no es justo que un vicioso, porque es lo que yo quiero pensar, le haya querido arrebatar algo o fue a saña con alevosía y ventaja de que le haya hecho eso".

Exigen justicia

Noe Carrera Medel aseguró que al momento están recibiendo todo el apoyo por parte de las autoridades educativas; "me están apoyando de ir a hacer presión a la Fiscalía y ver todos los movimientos que se puedan hacer. La exigencia va a seguir por medio de la escuela, tenemos que llegar a algún lado".