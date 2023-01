Teníamos muchos planes para él: papá de Joel, joven asesinado en asalto en Veracruz

Joel tenía 17 años, estudiaba la especialidad de Urgencias en el COBAEV 62 y quería estudiar Medicina, sin embargo, sus sueños y los planes que tenía su familia para él fueron destruidos al arrebatarle la vida tras un asalto a solo unas cuadras de su casa en la Reserva 4, al norte del municipio de Veracruz.

Como cualquier día Joel salió de su casa el martes por la mañana, asistió a clases en el COBAEV 62 ubicado alrededor de ocho cuadras de su vivienda, salió a las 3:10 y de regreso a casa, aproximadamente 3:30 fue herido con un arma blanca por presuntamente resistirse a un asalto para quitarle su celular.

En la Calle 7 de la colonia Reserva 4, una veladora prendida y cal sobre los restos de sangre que se alcanzan a observar, se encuentran en el sitio donde Joel fue herido de muerte.

Fue al director del plantel CABEV 62, Julio Felipe Ortiz Martínez, a quien llamaron para identificar al joven y quien tuvo que informar de este hecho a sus padres quienes se encontraban trabajando.

"Nos avisaron aquí en la escuela que fuéramos a ver a un joven que a unas cuadras de su casa, de aquí de la Reserva 4 había sido asaltado y que al parecer había perdido la vida, me tocó identificarlo, me tocó hablar a su familia y se siente una impotencia y un gran dolor", expresó.

"El alumno es de origen humilde, padres trabajadores, es un joven que no se metía con nadie, noble, trabajador, participativo, estaba en Banda de Guerra, de una familia que tiene mucha fe, que siempre anda en cuestiones religiosas y por eso sentimos más impotencia, porque conocemos al joven y sabemos de los valores que tiene".

Quería estudiar medicina

Como un joven tranquilo, callado, noble, que daba los buenos días y buenas tardes, y que se acercaba a Dios, es como compañeros, director, vecinos y familia, describen a Joel.

Joel cursaba el quinto semestre en el COBAEV 62, estudiaba la especialidad de Urgencias y formaba parte de la Banda de Guerra, era un buen estudiante, quería ser doctor aunque también mostraba interés en la pintura y el arte, compartió su papá Noe Carrera Medel, quien afectado pero mostrando cierta fortaleza da algunas declaraciones a medios.

Sin embargo, su esposa llora inconsolablemente a unos metros del ataúd donde se encuentra su hijo, quien es velado en su casa.

"Teníamos planes para nuestro hijo, mi hija para su hermano, queríamos que llegara a salir adelante. Quería estudiar medicina, cirujano, todo ese tipo de carreras le llamaba la atención.

"Era un niño callado hasta cierto punto, pero tenía su carisma, serio con ciertas personas y sonriente con otros, pero no se metía con nadie, muy tranquilo", dijo don Noe.

Sobre el móvil o avances en la investigación, dijo que las autoridades no les han informado nada, solo levantaron el cuerpo e hicieron un reporte. Desconoce si le robaron otras pertenencias solo sabe que no tenía su celular y que intentaron rastrearlo pero fue apagado; en el lugar quedó su mochila con libretas y útiles, sin embargo, no la ha revisado.

Don Noe, en representación de su familia, exige justicia para su hijo Joel, pide que su homicidio no quede impune. Admite sentirse inseguro en esta zona la cual, hasta hace unos meses percibía como tranquila.

Agradeció las muestras de cariño que amigos y maestros de Joel le externaron este martes, pues tras sostener una reunión en el COBAEV 62 para exigir justicia y pedir mayor seguridad, caminaron hasta la casa de Joel para dar el pésame a la familia y despedirse de su amigo y compañero.

"Es muy grato saber que tuvo compañeros tanto en su Banda de Guerra, Servicio de Primeros Auxilios y otras cositas que andaba ahí en cuestión de talleres, se los agradezco de todo corazón porque se ve el afecto que le tenían".

Alrededor del mediodía el cortejo fúnebre salió de la humilde casa en la Reserva 4, en Veracruz, para trasladar a Joel a Ciudad Mendoza, donde será sepultado.