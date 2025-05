Con llamado a "defender el voto", cierra campaña Maribel Ramírez en Xalapa

En su cierre de campaña rumbo a la alcaldía de Xalapa, la candidata del PAN, Maribel Ramírez Topete, aseguró que su proyecto busca recuperar la esperanza de los ciudadanos y garantizar condiciones de seguridad, servicios básicos y empleo.

Acompañada por cuadros nacionales y estatales del partido, Ramírez pidió votar este primero de junio por un cambio en la capital del estado y pidió "fuera MORENA".

Durante su intervención, en el evento dejar cierre en Los Lagos, el cual estuvo a punto de suspenderse por la lluvia, Ramírez agradeció el respaldo recibido en los recorridos por colonias y enfatizó los compromisos que, dijo, asume con la población xalapeña.

"Quiero agradecer esas miradas de esperanza que han nutrido hasta el día de hoy la razón por la cual estoy aquí, comprometida contigo, comprometida con mi ciudad".

TEMAS PRIORITARIOS

Entre los problemas que prometió atender, mencionó la inseguridad, la falta de agua y la necesidad de que los jóvenes encuentren oportunidades laborales sin salir de la ciudad.

"Pasamos horas en el tráfico, pasamos tristes, decepcionados, esperando las oportunidades para nuestros hijos. No queremos que se vayan de Xalapa", dijo.

También hizo referencia a su familia, a quienes tuvo presentes en el templete: "Estoy emocionada, agradecida con todas y con todos ustedes, especialmente también mi esposo Francisco, que me acompaña el día de hoy aquí con mis hijas Isabela, Maribel y mi hijo Máximo".

Desde el templete, Ramírez lanzó críticas al actual gobierno municipal emanado de Morena, al que acusó de incumplir con sus promesas. "Porque ya nos fallaron, llevan 8 años gobernando y no cumplieron. Y no van a cumplir porque estos 4 años más no nos han dicho por qué quieren quedarse ahí. Pero nosotros les decimos: fuera Morena", reiteró.

Ramírez Topete cerró su mensaje destacando la preparación del PAN para cuidar el voto en la jornada electoral: "El partido Acción Nacional el día de hoy está listo con su ejército electoral a defender el voto este primero de junio. Aquí habemos mujeres y hombres convencidas de que vamos a defender el voto para que tú puedas tener agua en tu casa, seguridad, bienestar y oportunidades".

PROMESAS

En su recorrido por Los Lagos propuso instalar 4 mil cámaras de videovigilancia y sumar 100 policías capacitados para mejorar la seguridad. También planteó recuperar espacios públicos y parques, actualmente abandonados, para que las familias puedan transitar sin miedo.

Ramírez Topete aseguró que el problema del agua se debe a la falta de voluntad política. "Agua en Xalapa hay, pero no hay voluntad para resolver esta problemática", afirmó. Propuso captar lluvia y mejorar la infraestructura para garantizar el abasto en todos los hogares.

Criticó el uso de acarreados y actos masivos, y dijo que su campaña representa un cambio ciudadano. "Venimos a caminar encendiendo una vela que representa la esperanza del cambio", expresó. Llamó a votar el 2 de junio por un "buen gobierno" y por "una mujer xalapeña que ama esta ciudad".