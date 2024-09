Toman escuela de Enfermería en Córdoba; acusan varias carencias

Estudiantes de la Escuela de Enfermería ubicada en la Calle 22 de la colonia San Dimas de Córdoba, tomaron el plantel de manera indefinida exigiendo instalaciones dignas, además de que existan campos clínicos, ya que este año no se gestionaron las prácticas para los alumnos.

En punto de las 14:30 horas, los estudiantes dijeron que, además de no contar con maestros, no tienen sanitarios ni agua potable y mucho menos mobiliario, además de que el patronato y los directivos no dan cuentas claras del dinero que ingresa proveniente de las inscripciones.

Cecilia Serrano Sobal, maestra de enfermería pediátrica, en representación de los profesores dijo que desde hace muchos años han solicitado un edificio digno pero desafortunadamente nadie les ha hecho caso.

"Estamos exigiendo de viva voz y sobre todo con la compañía de nuestros alumnos que se dé una solución porque no tenemos instalaciones dignas, no tenemos baños, no tenemos campos clínicos, este año no se gestionaron las prácticas clínicas".

Una estudiante del quinto semestre, de nombre Yuliana, reiteró que es bastante molesto para todos los alumnos el no contar con un espacio digno para estudiar.

"Los baños siempre están sucios, esta semana tuvimos que acudir a los baños de la Clínica 64 del IMSS porque los nuestros no tenían agua, estaban tapados y muy sucios; con los salones es lo mismo, siempre están en mal estado, nadie les da mantenimiento ni mucho menos limpieza".

Dijo que tienen faltantes de equipamiento y materiales; "para nuestras prácticas no hay una respuesta, no hay materiales, no nos los quieren proporcionar. Realmente no sabemos dónde están reflejados esos mil 500 pesos que cada alumno pagó el día de las inscripciones".

La joven señaló que otro problema que tiene la Escuela de Enfermería es que no cuenta con docentes para los estudiantes de primer y tercer semestre.

"Nuestros compañeros de primer y tercer semestre no tienen maestros para ciertas prácticas y materias, entonces para nuestra educación es indispensable tener esas materias y nunca nos han dado respuesta".

Por último, dijo que otro conflicto que enfrenta la escuela es que no han entregado títulos a las generaciones anteriores; por ello, mantendrán tomadas las instalaciones hasta que alguna autoridad les dé solución.