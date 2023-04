¡No saques tu basura! Suspenderán servicio de recolección en Nanchital

Se suspende el servicio de recolección de basura el sábado en las rutas establecidas y se reanuda hasta el lunes en las primeras horas; mientras tanto, las dependencias de protección civil, policía municipal y registro civil trabajarán por guardias.

Al considerarse los días de descanso obligatorio por el periodo vacacional de Semana Santa, en Nanchital acordaron que el personal de limpia pública municipal, sindicalizado, laborará el viernes y el servicio en las rutas de colonias del centro que se otorga los días sábado quedan suspendidas.

"Para no inundar a la ciudad de desechos, jueves y viernes se otorga el servicio con normalidad; sin embargo, se le recomienda a la ciudadanía no depositar la basura durante los días sábado y domingo, no habrá servicio, se les otorgará descanso al personal", comentó Mario del Ángel encargado del departamento de recursos humanos.

Aumentando, El personal de las dependencias de emergencia como es Protección Civil, Policía Municipal, mantendrá sus servicios las veinticuatro horas del día, en el registro civil habría una persona de guardia en caso de requerirse el servicio urgente que es de defunción, de igual manera el departamento de Panteones.

Por otra parte, el entrevistado mencionó que las personas que requieran instalarse para vender productos o alimentos en la playita se acerquen al personal de comercio para que les asignen un espacio, pero deben llevar bolsas para depositar la basura.