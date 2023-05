Se les 'cae la red' en Nanchital e Ixhuatlán del Sureste

Suspendidos los servicios de pago o retiros en sucursales bancarias de los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, por la falta de internet y telefonía, los usuarios de las diversas compañías llevan más de ocho horas sin estos servicios.

Desde muy temprano los adultos mayores acudieron a la sucursal bancaria bienestar para efectuar el cobro del programa Pensiones para el Bienestar de los adultos mayores, y ser de los primeros para evitar un golpe de calor, sin embargo, de nada sirvió el madrugar porque no hubo sistema para realizar los movimientos bancarios.

Los usuarios mencionaron "No tengo señal telefónica desde las siete de la mañana, no puedo comunicarme con mi familia para decirles que aún estoy en el banco esperando me realicen el pago, porque si me voy, no me atenderán mañana ya que están programada atender a otras personas".

Recalcando los beneficiarios, Se nos ha comentado que podemos hacer el retiro del dinero en cualquiera de los cajeros automáticos, y si requerimos hacerlo en ventanilla puede ser después que concluya el programa de pago, para evitar contratiempos.

Por otra parte, es importante mencionar que en las sucursales bancarias y dependencias pública, cajeros automáticos, tiendas comerciales y cafés internet, los servicios se suspendieron por la falta de la red telefónica, internet.

Con respecto al tema, es importante mencionar que miles de usuarios de las compañías, Telcel, Telmex, pasaron toda la mañana del miércoles y parte de la tarde incomunicados, por la falta de señal.