"Agradecemos a la señora Araceli Salcedo todas las gestiones para que se reanudarán los trabajos ya que se nos habían cancelado por falta de personal, pero hoy el Colectivo que siempre se ha caracterizado en insistir en que los trabajos no se dejen a medias, hoy se reanudan en Campo Grande después de casi 20 días", informó la integrante Norma Verónica Alvarado Ramos.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Ponen en marcha el Preescolar DIF Orizaba 2020

La mujer con un ser querido desaparecido informó que aún falta mucho por explorar en estos terrenos, calificando que fue preocupante lo que pasó en Ixtaczoquitlán.

PUBLICIDAD

"Claro, todavía nos falta por explorar más, no sabemos cuántos lugares más allá pero yo creo que sí".

PUBLICIDAD

Las integrantes del Colectivo confían en que no vuelva a suspenderse esta búsqueda, ya que muchos necesitan regresar a sus casas; "continuaremos insistiendo y haciendo presión en que le den prioridad a este lugar, que ya vimos que no es una ni dos (fosas), este es un campo de exterminio que encontramos y que se le dé seguimiento, que no se suspendan las labores porque muchos necesitan regresar a casa".

PUBLICIDAD

Detalló que en este ejercicio participa personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como de la Fiscalía Regional con peritos forenses y van resguardados por elementos de la Guardia Nacional.

PUBLICIDAD

Enfatizó que este día esperan realizar la recuperación de restos humanos, ya que los trabajos se quedaron suspendidos; "la vez pasada nada más se trabajó una fosa y nos suspendieron, fue algo así como engañarnos que ya iban a trabajar y nada más fue una, cuando hay más. Sabemos que van trabajando consecutivamente pero ahorita van a comenzar y hasta que lleguemos ya sabremos qué van a hacer los del equipo multidisciplinario".

Recordó que a la fecha se han recuperado 32 cuerpos, de los cuales cinco ya han sido identificados y entregados dignamente a sus familiares.