Primaria de Moloacán terminará ciclo escolar en línea por este motivo

En la primaria Lázaro Cárdenas de Villa Cuichapa, estudiantes terminarán el ciclo escolar a distancia, debido a que iniciarán los trabajos con recursos del programa federal La Escuela Es Nuestra.

En una asamblea realizada durante la del pasado viernes, padres de familia votaron para decidir si al continuar con las clases sería presencial o en línea.

Luego de discutir acerca de la situación, la mayoría de los tutores determinó que por seguridad de los estudiantes sigan con las clases desde su casa.

Temen que ante los trabajos que se realizarán, algún niño sufra un accidente tal y como ocurrió cuando iniciaron las labores con recursos que destinó una empresa petrolera, en ese momento un estudiante sufrió una caída a causa de un hilo que se le enredó en el cuello, por lo que determinaron suspender las clases.

Debido a esto, los padres de familia señalaron que ante la construcción de un aula de seis metros de ancho por siete largo, se presente un accidente de mayores consecuencias, aún cuando se externó que podía ponerse en marcha el cercado del área de trabajo y reducir la jornada de clases, evitando que los estudiantes tuvieran recreo, sin embargo las opciones fueron rechazadas.

Además del aula, con los recursos del gobierno federal será construido un techado en la entrada de la escuela y se colocarán lavabos en una sección de baños.

La decisión de continuar con las clases a distancia no fue del agrado de varios padres de familia, al señalar que existe mucho retraso en los jóvenes, y es que el método que ya se empleó durante la pandemia no resultó, ya que no todos cuentan con las mismas condiciones.

Hay que mencionar que una semana antes que iniciara el periodo vacacional de semana santa, los estudiantes dejaron las aulas y desde ese momento no han regresado, y ahora con los trabajos en puerta, verán terminar el curso desde su casa.