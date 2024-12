Preparan apertura de un carril y construcción de 'túnel falso' en la Orizaba-Puebla: diputado

Para el mes de enero se tendrá un carril abierto en la autopista 150D Orizaba-Puebla, confirmó el diputado Igor Rojí López, quien indicó que conforme la explicación que les dio el secretario de Infraestructura del gobierno federal el pasado 30 de noviembre, habrá un túnel "falso" similar a los que hay en sentido contrario.

Señaló que ese día, que se contó con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum para inaugurar el nuevo Hospital de Salud Mental en Orizaba, se aprovechó para entregarle un oficio firmado por la diputada de Zongolica, Dulce Hernández; la diputada del distrito de Mendoza, Tania Mejía, y él, como diputado del distrito XX, para pedirle agilizar el tema de los trabajos en esa carretera.

Indicó que fue el propio secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el que les explicó un poco sobre cómo estaban trabajando para solucionar ese problema.

"Sí va a quedar abierta la autopista de alguna forma con un carril. Creo en la primera semana de enero, y posteriormente en el mes de abril ya va a quedar concluida la reparación total", mencionó.

Rojí López señaló que platicaron con el titular de la SICT que muchos empresarios de la región están siendo muy afectados en sus tiempos, en sus costos, pero también la misma ciudadanía, porque hay muchas personas que viven en esta zona centro de las altas montañas de Veracruz y que trabajan o estudian en la Ciudad de México o en Puebla y que necesitan recorrer esa carretera.

Mencionó que desde que el derrumbe de un talud provocó el cierre de esa importante vía, a finales de octubre, el tránsito hacia el centro del país es muy difícil y algunas personas que tienen vehículos compactos utilizan la carretera de Magueyes para Atzitzintla, Puebla, otros suben por Acultzingo, pero sí está complicado el tema de la circulación.

Comentó que este problema también ha afectado al sector turístico de la ciudad, que no está recibiendo la cantidad de visitantes acostumbrada en la temporada de diciembre.

El diputado local destacó que él ha utilizado las dos vías alternas y le ha parecido que hay mucha presencia de la Guardia Nacional y hasta ahora no sabe que se hayan reportado asaltos en esas carreteras.

"Todavía no he oído de ningún caso, pero pues sí, hay pues el temor de muchos ciudadanos de usar esas dos alternativas; sin embargo, pues yo no he escuchado de ningún problema en seguridad hasta el momento", expresó.

Cabe señalar que un túnel falso es una estructura que se hace con esa forma para proteger las vías de algún elemento, como las rocas, pero no es excavado.