Plan integral de México ante aranceles de Estados Unidos se presentará este jueves: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que mañana presentará un programa integral, alineado al Plan México para atender los aranceles de Estados Unidos .

Dijo que llevan meses trabajando para fortalecer la economía interna del país, la industria automotriz y los sectores que pudrirán resultar afectados por las tarifas del presidente estadounidense Donald Trump.

En su conferencia matutina, la mandataria descartó que su administración adopte una postura de represalia directa con medidas espejo, es decir, imponer aranceles a productos estadounidenses en respuesta a los gravámenes que impongan a México.

Por el contrario, comentó que el objetivo es fortalecer la economía mexicana a través de un programa de desarrollo para fortalecer la economía del país.

Entre las acciones clave de su administración, destacó la estabilidad macroeconómica que se tiene ; inversión en infraestructura en proyectos como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya para atraer inversión extranjera directa (IED) y continuar con las negociaciones pro activas con los socios comerciales (Estados Unidos y Canadá) del tratado comercial (T-MEC) y con otras regiones del mundo.

Dijo que por esa razón su conversación el día de ayer 1 de abril con el Primer Ministro de Canadá Mark Carney, giró en torno al tratado de libre comercio y a continuar con la colaboración comercial entre los tres países

"Coincidimos en que es muy importante seguir la comunicación con Estados Unidos por la importancia que tiene la integración de nuestras tres economías y seguir fortaleciendo el tratado comercial que tenemos", apuntó.

Destacó que su interés radica en el fortalecimiento de la economía mexicana y de la industria automotriz y dio como ejemplo a la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, quien en su momento creó un programa muy interesante en el 2012, de fortalecimiento de la industria automotriz en su país.

"No digo que lo vayamos a copiar porque son condiciones distintas, digo qué fue lo que hizo ella, un impuesto a lo que se importaba y también a la industria en Brasil y les disminuye el impuesto a partir de aumento en eficiencia de inversión en investigación y desarrollo de compra de autopartes en Brasil, o en el Mercosur, un programa integral que permitió que del 2012 al 2017, se incrementar en 75 por ciento la producción automotriz en Brasil", subrayó Sheinbaum.

Señaló que lo están estudiando porque aumentaría el rendimiento vehicular y también habría más investigación y desarrollo en la industria automotriz porque estamos importando muchos vehículos Particularmente de Asia, sin que esto se refiera en particular contra ningún país asiático.

"Pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México, que no se fabrican en México y son para el mercado nacional, no se exportan a ningún lado, nosotros queremos la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México, se fabriquen en México frente a la nueva situación internacional que tenemos", recalcó.

También están revisando el programa de la Industria Maquiladora de Exportación (IME), en donde no se paga IVA a lo que se produce o lo que importa para enviarlo a los Estados Unidos.

"Entonces por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana, y además van a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación, entonces es un programa integral de fortalecimiento en la economía nacional", puntualizó La presidenta.

Tiene que ver también, añadió, con lo que se está construyendo aquí, la cantidad de trenes, aeropuertos, puertos, y todo el programa de impulso a la manufactura a través de los Polos del de Bienestar.