Pide Morena a PVEM elegir cuidadosamente a su candidato para Orizaba

Debido a que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) será el encargado de designar al candidato a la alcaldía de Orizaba conforme a los acuerdos en la coalición que tiene con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), militantes morenistas solicitaron a la dirigencia del PVEM que elijan a quien cumpla con los principios de la Cuarta Transformación.

Nancy Guerrero Martínez enfatizó la importancia de que el candidato no tenga antecedentes de corrupción ni esté vinculado a escándalos de violencia de género u otros comportamientos que contradigan los valores del movimiento.

Además, destacó que un candidato que no se ajuste a estos principios podría poner en riesgo la victoria electoral, pues podrían no apoyarlo y recordó la frase que dijo el ex presidente al señalar que "tonto es el que piensa que el pueblo es tonto".

Los militantes del Morena también subrayaron que el proyecto municipal debe estar basado en los principios del humanismo mexicano y en una economía con responsabilidad social, poniendo en primer lugar el bienestar de los más desfavorecidos.

Finalmente, hicieron un llamado al PVEM para que el candidato sea alguien comprometido con las necesidades del pueblo orizabeño, esperando en que la coalición podrá fortalecer la confianza ciudadana en la política.