Pico de Orizaba, en riesgo por talamontes; operan en la impunidad

Aunque organizaciones llevan cabo acciones de reforestación en las faldas del Pico de Orizaba, sus esfuerzos se ven mermados por los talamontes y gente que se roba las plántulas, señaló Alberto Gochicoa Gómez, integrante del Consejo del Parque Nacional de ese volcán y presidente de Corremontes del Pico de Orizaba.

Reconoció que en parte esto se debe a que no hay castigos ejemplares para los talamontes.

"Debe haber voluntad política para implementar un programa y castigar ejemplarmente a los delincuentes, a los talamontes, a los ladrones, porque de otra manera va a seguir habiendo ese tipo de actos indebidos.

"Si no hay un castigo ejemplar que lo metan a la cárcel al delincuente que agarren, que lo dejen buen número de años encerrado para que aprendan la lección, van a seguir delinquiendo inclusive hasta fortalecidos", apuntó.

Talamontes, en la impunidad

Gochicoa Gómez consideró que al ver que no pasa nada hasta se vanaglorian de sus malas acciones, porque dicen ´yo ya arrasé con este terreno y no me han hecho nada´.

Comentó que el año pasado se sembraron cerca de 20 mil plantas en el área Pico de Orizaba y este año ya se asignó un recurso, ya se pagó la planta y son dos mil pinos oyamel que se llevarán para seguir con la reforestación.

Señaló que para ello buscan planta aclimatada en la zona y se paga a campesinos de la zona para que la siembren, y con ello se busca una mayor tasa de supervivencia de los arbolitos.

Mencionó que en la primera semana de agosto el Consejo acudirán a la Cañada del Oyamel y esperan que no pase lo mismo que el año pasado, en que les robaron las plantas que sembraron.

"El pino emblema, el oyamel, emblema de nuestro programa fue una de las plantas que se robaron hace un año. Ojalá y lo hayan sembrado y no haya ido a parar al basurero", apuntó.