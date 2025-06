Oposición ultra, al acecho en México (Segunda parte)

Donald Trump con su política arancelaria, ataca a todos: ciudadanos del mismo Estados Unidos, migrantes que sostienen la economía norteamericana, países vecinos que le compran todo y venden poco: México y Canadá; países de Europa, Asia y África, aranceles al por mayor del 50 al 100% que no son más que impuestos para reforzar su economía familiar, jamás al MAGA aspiracioncita electorero. Además, Trump controla las criptomonedas. Lo mismo sucede en El Salvador con Bukele, en Argentina con Milei, en Ecuador con Noboa, acaparan y manejan las monedas digitales en beneficio de hijos, esposas, amigos y socios. Frenan y desaparecen leyes, aniquilan organismos que apoyan la justicia social, mantienen la represión como modo de gobierno. Por ello en el caso de México preparan, aleccionan y controlan a opositores taciturnos, pero sobre todo respaldan la candidatura de Eduardo Verastegui, “hermano” del embajador Ronald Johnson, amigo de Trump, asociado religiosamente, de Vance y compinche de Rubio. La ultraderecha a todo vapor, ante el fracaso y decadencia del PAN, del Yunque, Opus Dei y Caballeros de Colón. "El PAN ha muerto y no estamos seguros de que descanse en paz, porque murió en estado de desgracia", dicho por Verástegui.

“Con la llegada del radicalismo trumpista, de nuevo a Estados Unidos y el avance de la ultraderecha en medio mundo, una pieza sigue quedando pendiente en Latinoamérica: México, un país de 126 millones de personas con potencial económico y fuerte raigambre católica. A un lado y otro del océano, líderes de esa ideología persiguen sin desmayo la conquista de este país, donde una oposición desarmada deja un jugoso hueco para la penetración de ideologías populistas. El actor Eduardo Verástegui, no encontrará un camino llano, pero los vientos republicanos que soplan desde Estados Unidos pueden hinchar un poco más las velas”. (Carmen Morán Breña. El País).

La cristiandad dolarizada en pleno: “Ronald Johnson (no es excesivo recordar que es un coronel en retiro del ejército de su país, boina verde y fue agente explícito de la CIA), no se queda en el ámbito de lo militar y el espionaje, sino de manera abierta en la siembra y riego de la opción electoral deseada e impulsada para la Presidencia de México. Ronald Johnson estuvo, después de ir a la Basílica, en una cena privada que organizó el ultraderechista Verástegui, quién invocó a Dios y al rezo diario del rosario como solución a los problemas del país”. (Julio Astillero).

Las corrientes de ultraderecha y neofascistas no han logrado, aún, hacerse del poder, lo que presenta una perspectiva alarmante, si se considera el avance mundial de la extrema derecha, que gobierna ya en Italia, Austria, Hungría, Estados Unidos, Argentina y otros países, y lo que ello conlleva al reforzamiento del autoritarismo, el desprecio a la legalidad, el atropello a los derechos humanos, el acotamiento o la supresión de libertades, la regresión en materia de protección al medio ambiente y el fortalecimiento de la xenofobia, el racismo y el chovinismo. La última decisión de Donald Trump sobre las relaciones del país que gobierna y del resto del planeta, es pura ilusión. Buscan, provocan, aspiran a una guerra nuclear total ellos tienen bunkers billonarios, en dólares, y hasta aspiran a comprar tierras en Marte. Obviamente destruyendo la mano de obra que jamás podrán sustituir que realizan trabajos: “que no harían ni los negros”, según la opinión de Vicente Fox Quesada, y ellos ganan, el estipendio que legalmente está estipulado. Los inmigrantes indocumentados en EU pagan al fisco y aportan a servicios públicos de los cuales están excluidos. De ese dinero, que es legalmente suyo, envían divisas a sus familiares para que puedan vivir y dar a sus hijos mejores oportunidades y Trump busca grabarles.

La oposición de ultraderecha está convencida de rescatar a sus “proceres” recuperando sus restos para la adoración e iluminación. Así sucede con Francisco Franco de España y Porfirio Diaz de México. Oposición en decadencia, sin valores, ni proyectos de nación que les permitan regresar al control de sus naciones para el despojo de sus recursos públicos que añoran para adorar sus deidades, vivir en la opulencia, entregando todo al gran capital, a los medios masivos, sobre todo a las altas jerarquías eclesiásticas que les reserven espacios celestiales en su acomodaticia cristiandad. Esos opositores que hoy reclaman y exigen la intervención militar gringa. Neofascismo puro. Uno de sus rezos fervientes es apoyar a Trump para sacar a todos los migrantes de Estados Unidos, así como negociar con el crimen organizado y sobre todo sus lideres, expatriados o capturados por ellos, todo el dinero de estupefacientes y fechorías a través de sus empresas globales, así como acalambrar a opositores por apoyar la intervención militar en nuestro territorio libre y soberano.

OBSERVACIÓN FINAL

COLOFÓN

