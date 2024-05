Pérez-Jaen y Castagné llevan a Palacio Nacional supuestas pruebas de enriquecimiento ilícito de Nahle

El empresario priista Arturo Castagné y la diputada federal María Elena Pérez-Jaen acudieron a Palacio Nacional durante la conferencia mañanera para exhibir, dijeron, presuntos actos de corrupción por parte de Rocío Nahle, ex secretaria de Energía.

"Yo ya presenté 35 denuncias en la FGR y una denuncia administrativa en la SFP por discrepancias en sus declaraciones patrimoniales", dijo Pérez-Jaen.

La presencia de Castagné y Pérez-Jaen generó atención entre los medios de comunicación presentes en la conferencia diaria.





IRÁN ANTE LA FGR Y LA UIF

Asimismo, ambos anunciaron que presentarían las pruebas a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para exigir una investigación contra Nahle García.

Esta acción se realiza a pocos días de las elecciones en Veracruz, donde Rocío Nahle, candidata de Morena, ha enfrentado acusaciones de enriquecimiento y tiene 35 denuncias en su contra.

En días previos, sin decir su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Rocío Nahle es víctima de calumnias por parte de la oposición y pidió presenten pruebas.

"La calumnia cuando no mancha tizna, pero es algo que ya no funciona. Está por ejemplo Televisa en una campaña abierta contra quien fue la secretaria de Energía. No puedo decir más, pero no presentan ninguna prueba. Nada. Todo es falso", expresó.