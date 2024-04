¿Y a los Yunes cuándo? Arturo Castagné denuncia al alcalde de Martínez de la Torre

El empresario Arturo Castagné Couturier acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia en contra del alcalde de Martínez de la Torre, Rodrigo Calderón Salas, por presuntamente utilizar una camioneta del ayuntamiento en actos proselitistas.

Al dar una entrevista se confrontó con los medios de comunicación y dijo que "alguien" le mandó un mensaje con las preguntas que le iban a hacer.

Reconoció que no investigará al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares ni a nadie de su familia, y solo se enfocará en Rocío Nahle.

Acompañado de su abogado, Arturo Nicolás Baltazar, se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia en contra del alcalde de Martínez de la Torre con licencia, Rodrigo Calderón Salas.

Arturo Castagné precisó que actúa como ciudadano y su denuncia se debe al presunto uso de una camioneta oficial del Ayuntamiento para la campaña de la candidata de Morena a la gubernatura, Rocío Nahle García.

Al ser cuestionado respecto si de la misma manera en como ha exhibido presuntos bienes de Nahle García también haría lo propio con el exgobernador Yunes Linares y su familia, dijo que con él no se meterá ni lo investigará.

En una ríspida conferencia, donde no le parecieron las preguntas que le hicieron e incluso comentó que "alguien" ya le había avisado las preguntas que le harían, señaló a varios reporteros por lo ocurrido.

¿Sobre qué va la denuncia?

Comentó que dentro de su denuncia solicitan a la Fiscalía que se haga una inspección ocular de la camioneta y que se gire un oficio a la empresa que vendió el vehículo, GOMSA Automotriz S.A. de C.V., en la ciudad de Córdoba.

"Estamos pidiendo que la autoridad, con la facultad que tiene, lleve a cabo actos de investigación en el Registro Público Vehicular y en la Secretaría de Finanzas para saber quién es el propietario de esta camioneta.

"Se está solicitando que se gire oficio a las autoridades correspondientes del municipio de Martínez de la Torre para que informen si el vehículo marca Chevrolet Modelo 2017, marca Suburban, pertenece al municipio de Martínez de la Torre", detalló Arturo Nicolás Baltazar.

No he sido notificado de alguna denuncia en mi contra

El empresario Arturo Castagné respondió sobre los señalamientos hechos por un diputado local de Morena, quien lo acusa de tener denuncias en su contra por violencia intrafamiliar, fraude e incluso narcotráfico.

"Yo no tengo una sola denuncia, al menos que yo haya sido notificado (...) la Fundación PRODUCE me está acusando por señalamientos de 2018, del 2019, cuando yo tengo mi entrega-recepción en febrero 2008.

"De mis hermanas yo no tengo más que una hermana y vive fuera de México, no está en México y tengo la mejor de las relaciones. De todo lo que han mencionado yo no me voy a enganchar ni con el diputado, ni con la hija del diputado ni su familia.

"Hasta este momento yo no he sido notificado de nada de lo que se ha mencionado", agregó.