Perdió un pie hace 6 años, sigue luchando por una indemnización

A seis años de haber sufrido un accidente automovilístico en Orizaba y perder una de sus extremidades, Isabel Oyuki Nieto Zárate exigió al empresario ferretero Sergio Alejandro Pérez Miranda asumir su responsabilidad y obligue a las aseguradoras a cubrir su indemnización.

"Le pido al empresario Sergio Alejandro Pérez Miranda, así como a las aseguradoras Axxa y Mapfre asuman su responsabilidad y hagan efectivos los pagos de mi indemnización, ya pasaron seis años de mi accidente donde perdí mi pie izquierdo y es la fecha en que no hay una solución favorable", informó.

Nieto Zárate recordó que el accidente ocurrió el pasado 21 de marzo del 2015, luego de que el empresario se impactara por alcance contra su vehículo cuando circulaba sobre la Autopista 150 D Veracruz-Puebla.

Afirmó que del accidente por alcance un total de cinco personas resultaron afectadas, incluida ella que perdió el pie izquierdo y a la fecha ni las aseguradoras ni el responsable se han hecho cargo de los gastos médicos, a pesar de que existe una denuncia penal y otra por la vía civil.

"Tengo una denuncia penal que está ahorita en los juzgados que se acaban de cambiar en Medellín, tengo el expediente penal número 296/15 y en el juicio civil también está el número del expediente 363/17. El señor Sergio Alejandro Pérez Miranda ahorita no le ha dado solución a este asunto y ya son seis años, se tuvo que haber solucionado desde que yo estaba en el hospital porque la pérdida de mi pie fue al instante y el señor no lo ha podido solucionar".

La agraviada lamentó que a la fecha no haya una sentencia, aún y cuando el 90 por ciento del peritaje está a su favor, por lo que presume hay complicidad de las autoridades en favor del propietario de las ferreteras El Tigre, ubicadas en la ciudad de Orizaba.

"Estamos a casi seis años del accidente y es la fecha que no ha pagado nada, tanto él como las aseguradoras, yo tampoco he recibido apoyo de la aseguradora por parte de nuestro seguro que era Bancomer y mucho menos de sus aseguradoras del empresario, se han hecho del ojo chiquito y hasta la fecha no hay nada, somos cinco personas accidentadas.

"Aunque en este momento yo hablo por mí sí me interesa que esto llegue a dar una solución más que nada porque la persona es de aquí de Orizaba, somos ciudadanos del mismo municipio; ¿no tiene sensibilidad del señor o ya la perdió o qué le pasa?".

Por último, aseguró que tras conocer la parte denunciada que este lunes haría una denuncia pública, el presunto responsable y sus abogados intentaron negociar y le ofrecieron una suma de dinero con tal de que no lo hiciera, pero la mujer dijo que busca una indemnización conforme a lo que marca la ley "y no limosnas".