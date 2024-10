No tengo ningún pacto con el narco: Cuitláhuac García tras balacera en Tuxpan

El mandatario Cuitláhuac García informó sobre los recientes enfrentamientos armados en Tuxpan. Se decomisaron siete vehículos, cinco armas largas y cientos de municiones.

"Se confirmó lo que les había dado a conocer sobre la confrontación de dos células, de dos grupos delictivos diferentes", señaló, afirmando que ambos grupos suelen amenazarse mutuamente.

García Jiménez reiteró que su gobierno no tiene ningún pacto con grupos delictivos y que cualquier persona que atente contra la paz en los municipios será llevada ante la justicia.

También te puede interesar... Estos cárteles y crimen internacional se disputan el puerto de Tuxpan

Asimismo, se refirió al hallazgo de dos personas asesinadas en Casitas, municipio de Tecolutla. Según las investigaciones, una de las víctimas usaba una palapa y una casa para la venta de droga.

"Fue una señora que se involucró en esto de las drogas (...) Empezaron a distribuir droga ahí, ya tenemos ubicado al grupo responsable", declaró, prometiendo que darán con los responsables del crimen.

También te puede interesar... Activan código rojo por balacera en Tuxpan; cierran accesos a municipio (+VIDEO)

HAY UN DETENIDO POR CASO DE CUERPO DESMEMBRADO EN XALAPA

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, informó sobre la detención de una persona presuntamente responsable del homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en el centro de Xalapa.

Según las primeras investigaciones, tanto la víctima como el presunto homicida eran compañeros de trabajo.

García Jiménez descartó que el hecho esté vinculado con el crimen organizado y señaló que no debe considerarse un acto de inseguridad: "La línea de investigación es que fue perpetrado por un compañero de trabajo, ambos empleados del ramo de la iluminación", explicó.

También te puede interesar... Detienen a implicado por cuerpo de "cineasta" desmembrado en Xalapa; era su compañero de trabajo

El mandatario detalló que la víctima no era originaria de Xalapa, pero su muerte fue causada por un colega. "¿Cuál inseguridad? Más bien habría que pedirles que no resuelvan sus diferencias de esa manera (...) No fue atacado por un grupo delictivo", indicó en su conferencia de prensa.

El gobernador también desmintió que los involucrados fueran cineastas, aclarando que se trataba de trabajadores de una empresa de iluminación contratada por otra compañía.

"El que presuntamente fallece es el encargado de instalar la iluminación (...) Se habrán peleado, uno en venganza del otro, no sé, pero uno se atrevió a privar de la vida al otro, es una situación personal", afirmó.

La Fiscalía General de Veracruz, según García Jiménez, ya detuvo al presunto responsable del crimen, y las investigaciones confirman que se trata de un conflicto personal. "Hasta ahora no se trata de delincuencia organizada (...) Es un tema muy personal entre el presunto responsable y la víctima".

El cuerpo desmembrado fue hallado en una casa abandonada en la esquina de las calles 5 de Febrero y Poeta Jesús Díaz, y otras partes del cuerpo se encontraron en una vivienda de la calle González Ortega.