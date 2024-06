"Mafia de los Yunes ponía drones sobre mi casa para atacarme": Rocío Nahle

La candidata ganadora a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle García mencionó que durante la campaña, fue víctima de una guerra sucia por parte de la "mafia de los Yunes", donde incluso sobrevolaban drones arriba de su casa, con tal de sacar una nota diaria para difamarla.

A pesar de ello, destacó que la elección en Veracruz nunca estuvo en riesgo de perderse, pues desde el inició se arrancó con 20 puntos de ventaja, los cuales prevalecieron hasta el día de la elección.

De esta manera, dijo, el pueblo veracruzano dijo un ejemplo no sólo a México, sino a todo el mundo, de que sin importar los estrategas españoles que contrataron, se votó de manera libre por Morena.

Recordó que cuando arrancó campaña, lo hizo con un evento donde congreso 25 mil personas en el puerto de Veracruz, y al contrario la oposición lo hizo de manera muy débil, y entonces optaron por hacer una campaña de difamación desde la Ciudad de México.

"Mientras yo andaba en los 212 municipios, ellos estaban en una campaña de ataque y guerra sucia hacia mi persona. Todos los días eran inventos, ellos trataban de sacarme de mi estrategia para que me fuera a enlodar con ellos en medios nacionales", expresó.

Reprochó que a través de una tercera persona, en referencia a Arturo Castagné, que no era candidato, ni político empezaron a armar una estrategia muy fuerte para difamarla.

"Estuvieron mintiendo, acosándome, tengo una casa rentada en Boca del Río y ponían drones arriba de la casa. Decían cosas sobre mis hijas, a la que me renta la casa, para poder sacar una nota al día, esa nota la hacían escándalo, para que yo me fuera a discutir con una persona que no está ni siquiera en la boleta electoral", manifestó.

Criticó que la oposición realizó una campaña muy costosa para desprestigiarla, prueba de ello, es que pagaban las 8 columnas en los periódicos Reforma y El Universal, donde sólo se exponían mentiras.

"Entonces el pueblo veracruzano el domingo dio una lección a México y el mundo, porque parte de los estrategas eran españoles, se les dio una lección que este es un pueblo que quiere paz y propuestas, que nos conoce, porque conoce la mafia de los Yunes, a los opositores y nos conoce a nosotros", añadió.