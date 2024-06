Duarte confía en que Rocío Nahle procese a Yunes Linares; acusa que a Cuitláhuac le dio miedo

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa manifestó su confianza, en que la próxima gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García si actúe y proceso al panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Al reaparecer en las redes sociales, el ex mandatario aprovechó el resultado de la elección para atacar a su rival político.

Con ello dejó entrever que el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong tenía un pacto con Yunes Linares.

Y remató "confío en que @rocionahle por fin haga justicia".

Mensaje de mi hermano: Al pederasta @YoconYunes no pude aplicarle todo el peso de la ley porque su cómplice @osoriochong lo protegía y no me permitió hacerlo, a @CuitlahuacGJ le dio miedo enfrentarlo y hasta el #bola8 pactó con él, confío en que @rocionahle por fin haga justicia.