¡Ni la iglesia respetan! Roban escalera en Rectoría de El Carmen en Orizaba

Debido a que en días pasados un hombre cometió un robo en la iglesia de El Carmen, en Orizaba, las autoridades religiosas decidieron tomar algunas medidas preventivas.

El padre Román Oficial Gil indicó que el día primero de mayo una persona fue captada por las cámaras de seguridad de la Rectoría sustrayendo una escalera de extensión.

El hecho, aunque no tuvo mayores consecuencias, ha generado preocupación entre los responsables del templo, quienes hacen un llamado a la comunidad a estar atentos y a colaborar con el cuidado de los espacios sagrados.

El sacerdote informó que, afortunadamente, no se registraron otros daños ni hurtos, pero destacó la importancia de tomar precauciones.

"Gracias a Dios no hizo otras fechorías. No es la primera vez que ocurre algo así; en otras ocasiones ha habido intentos de travesuras o acciones indebidas por parte de personas que, en algunos casos, podrían no estar en plena posesión de sus facultades", expresó.

Como medida de prevención, dijo, se ha decidido ajustar el horario de apertura del templo. Anteriormente, la iglesia permanecía abierta de las 06:00 a las 09:00 horas, pero ahora se cierra momentáneamente entre las 07:00 y 08:00 horas, cuando hay menor afluencia de fieles.

A partir de las 08:00 horas, vuelve a abrirse para que la comunidad pueda continuar con sus oraciones y visitas.

El sacerdote mencionó que la rectoría hizo pública esta información a través de su página oficial, con el fin de mantener informada a la feligresía.

"Las iglesias están abiertas todos los días y eso las hace vulnerables, pero por fortuna contamos con un sistema de cámaras que nos permite tener vigilancia constante", añadió.