Javier Duarte acusa a Cuitláhuac de proteger a jefe policíaco de Yunes

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, acusó a la administración del gobernador Cuitlahuac García Jiménez de no querer actuar en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, acusado de desaparición forzada, tortura y abuso de autoridad.

Una vez más, el ex mandatario priista, recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hizo uso de sus redes sociales para atacar a su rival político y también ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Duarte de Ochoa precisó que existe actualmente una orden de aprehensión en contra del ex secretario de Seguridad Pública durante el bienio yunista Jaime Téllez Marie.

Indicó que dicha orden de aprehensión es por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, tortura y abuso de la autoridad.

Javier Duarte aseguró que Jaime Téllez Marié "era el ejecutor de todas las locuras que se le ocurrían hacer a su jefe Yunes en contra de sus enemigos políticos".

Ante esto, cuestionó ¿El gobierno de @cuitlahuacgj lo detendrá o seguirá respetando el pacto de impunidad que tiene con el pederasta?

Bravo Contreras arremete contra Téllez Marié

De igual forma, quien también arremetió contra el ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, fue el ex fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras.

También, mediante el uso de sus redes sociales comentó "Jaime Téllez Marié, donde te escondas el brazo de la justicia te va alcanzar. Tienes que pagar por la tortura que ordenaste en contra de objetivos políticos de @yoconyunes #gatodeyunes".

En su momento, Luis Ángel Bravo Contreras, quien estuvo recluido en el penal de Pacho Viejo, acusó tortura al interior del penal, a cargo del entonces secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.